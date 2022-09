Ruud møter russeren Khatsjanov i US Open-semifinalen: – Får mer hvile

Khatsjanov overrasket og slo Nick Kyrgios 3-2 i sett etter 7-5, 4-6, 7-5, 6-7 (3-7), 6-4 i kvartfinalen i Grand Slam-turneringen i New York natt til onsdag norsk tid. Kampen varte i 3.39 timer og var ikke ferdig før rett før kl. 01 i New York natt til onsdag norsk tid.

Da var klokka blitt 06.59 i Norge.

Vi satt hele tiden med den lille følelsen av at i denne kampen var Khatsjanov bestemann.

Etterpå var 26-åringen Khatsjanov fra Russland stolt over seg selv.

– Jeg gjorde det! Jeg er i min første Grand Slam-semifinale noen gang. Det var en «crazy» kamp som varte i nesten fire timer. Å spille en slik lang kamp er måten å slå Kyrgios på, sa Khatsjanov i intervjuet nede på banen etter kampen.

Khatsjanov skrøt av Kyrgios' tiebreak i det fjerde settet og mente at det var fantastisk.

– Jeg er stolt over meg selv og det jeg fikk til.

– Hva mener du om semifinalen mot Ruud?

– Jeg har alt å vinne. Jeg har tatt et steg, og jo lenger du kommer i en turnering, jo større blir forventningene, sa Khatsjanov

[ Norsk tennistopp om Ruud-suksessen: – Helt crazy ]

Imponerte

I tidligkampen tirsdag imponerte Ruud i sin kvartfinale da han slo italieneren Matteo Berrettini i tre strake sett i Arthur Ashe-arenaen.

– Det var den beste kampen i turneringen for min del. De første to settene var nærmest feilfrie, og i tredje sett klarte jeg å snu det på en eller annen måte, sa Ruud til NTB etter at han hentet opp Berrettinis ledelse og vant i tiebreak.

Ruud spilte først av de åtte i kvartfinalen og får dermed ekstra hvile før møtet med Khatsjanov.

– Jeg får mer hvile enn motstanderen, jeg er fornøyd med at jeg har fått spille tidlig. Nå skal jeg bruke onsdagen til å trene, sa Ruud til NTB.

[ Ruud til historisk semifinale i US Open – danket ut italiensk stjerne ]

Mulighet til rankingskrell

I tillegg til en finaleplass for Ruud i US Open, lurer muligheten for å avslutte turneringen på toppen av verdensrankingen. Det skjer om han tar seg til finalen og motstanderen ikke er spanske Carlos Alcaraz.

– Det kommer nærmere og nærmere, og det vil nok være litt mer i bakhodet nå. Men først og fremst vil jeg gjøre et godt resultat, sa til Ruud til NTB etter seieren over Berrettini.

Ruud er i øyeblikket nummer sju i verden, mens Khatsjanov er nummer 31. Ruud slo for øvrig russeren da de møttes i ATP 1000-turneringen i Roma i 2020. Han slo russeren 2-1 i sett i 1. runde. Det er den eneste gangen de har møttes.

[ Ruud på revansjejakt i New York ]