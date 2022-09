I den siste VM-kvalifiseringskampen bidro hun med tre mål og én assist og viste at Norge har flere farlige spisser.

– Det ble en morsom dag på jobben med mye å gjøre og mange situasjoner i boks. Det liker jeg godt. Det var en morsom debut fra start, sa Roma-spilleren til NTB.

– Kampbildet ble som vi ventet, og det passer Sophie veldig godt. Hun er en typisk boksspiller, og hun gjorde det veldig bra, sa Hege Riise til NTB.

Landslagssjefen bekreftet at planen var en omgang hver for Haug og Celin Bizet Ildhusøy på spissplass, men slik ble det ikke.

– Vi hadde snakket om det, og vi hadde planer for bytte, men da vi fikk det kampbildet og det aldri endret seg så fortsatte vi med Sophie, sa hun.

Norge fikk mål også fra stopperplass ved Maren Mjelde og debutanten Sara Hørte, mens Guro Reiten var direkte involvert i fire av scoringene.

Bare angrep

Det ble som ventet spill mot ett mål på Ullevaal, og Riises utvalgte kunne øve på angrepsspill i 90 minutter. Reiten herjet med motspillerne, skapte sjanse på sjanse og var nest eller tredje sist på fire av målene. Etter sidebytte hadde hun en suser i stolpen helt oppe i krysset, og hun avsluttet som kaptein (for første gang på landslaget ) etter at Maren Mjelde ble byttet ut.

På en dag med nesten bare angrepsspill fikk også keeper Aurora Mikalsen vise seg fram for Ullevaal-publikum. I det 54. minutt reddet hun straffespark fra gjestenes kaptein Megi Doci, som hadde skutt ballen i kroppen på debutanten Mathilde Harviken så den spratt i armen hennes. Straffe var en svært streng avgjørelse av en ellers god dommer.

– Det eneste Aurora hadde å gjøre var den straffen, og så tok hun den. Det var ekstremt godt gjort, sa Riise.

I pausen ble Isabell Herlovsen hedret som tidenes toppscorer for Norge. Hennes 67 mål plasserer henne foran noen annen kvinne eller mann. Passende nok fikk hun se Norge sette en målrekord.

Allerede med det første målet hadde Norges kvinnelandslag slått sin gamle bestenotering på 42 scoringer i en og samme kvalifisering. Den ble satt i sluttspilljakten til VM i 2011, også da i løpet av ti kamper. Den nye endte på 47 mål.

Takket

Haug startet på topp som følge av smellen Hegerberg pådro seg i Belgia fredag. Hun kvitterte for tilliten ved å score de to første målene i 12. og 15. minutt. Innimellom målene tvang hun også keeper til en god redning ved stolpen, så hun kunne fått et lynraskt hattrick.

Norge tok ledelsen ved hjelp av en god dommer. Anna Jøsendal ble felt rett utenfor 16-meteren, men Rasa Grigone oppfattet at Norge hadde fordel og lot spillet gå. Reiten rundet en motspiller, tok seg til dødlinja og la inn mot lengste stolpe. Der ruvet Haug i lufta og nikket i hjørnet.

Etter at Haug somlet litt med avslutningen da hun ble satt opp av Tuva Hansen, og så keeper redde, kom 2-0-målet etter et hjørnespark. Serven fra Reiten ble nikket i stolpen av Ingrid Syrstad Engen, men Haug beinet returen i mål.

Haug leverte assist da lagkaptein Maren Mjelde økte til 3-0 etter halvspilt omgang. Igjen startet det med Reitens dødballfot. Frisparket traff hodet til Haug, som styrte ballen inn i målgården. Der skjøt Mjelde stolpe-inn og jublet for sitt 20. landslagsmål.

– Jeg har ventet på det. 19-tallet har irritert meg i flere år, sa Mjelde til NTB.

Fullførte

Haug misset en sjanse til å fullføre sitt hattrick i det 32. minutt da hun ikke fikk stokket beina på Frida Maanums harde og gode innlegg, og så ballen forsvinne mellom dem. I stedet fikk hun sitt tredje mål da debutant Marit Bratberg Lund i det 66. minutt la inn fra venstre og hun upresset kunne nikke i mål.

Noen minutter senere scoret også Sara Hørte, da hun fikk hodet på et innlegg fra Reiten.

Hege Riise gjorde tre endringer i laget som startet mot Belgia fredag, blant annet med en ny venstreside bestående av Bratberg Lund og Anna Jøsendal. I løpet av kampen fikk også Mathilde Harviken og Hørte debuten, som nummer tre og fire under samlingen.

Etter kampen kunne spillerne ikle seg trøyer som forteller at de skal til VM og denne gang feire det sammen med sine egne tilhengere. Laget avsluttet kvalifiseringen med stil, men Norge trenger å øve seg mot atskillig bedre motstandere i de 317 dagene som gjenstår før VM sparkes i gang.

– Klart dette gir selvtillit. Fortsatt er det mye som må videreutvikles, men den jobben er vi klar til å ta, sa Sophie Román Haug.

Kampfakta:

VM-kvalifisering fotball kvinner i Oslo tirsdag, gruppe F:

Norge – Albania 5-0 (3-0)

Ullevaal stadion, 4107 tilskuere

Mål: 1-0 Sophie Román Haug (12), 2-0 Haug (15), 3-0 Maren Mjelde (23), 4-0 Haug (66), 5-0 Sara Hørte (71).

Dommer: Rasa Grigone, Litauen.

Gult kort: Kristina Maksuti (45), Albania.

Lagene:

Norge (4-3-3): Aurora Mikalsen – Tuva Hansen (Mathilde Harviken fra 46.), Maren Mjelde (Sara Hørte fra 62.), Guro Bergsvand, Marit Bratberg Lund – Frida Maanum, Ingrid Syrstad Engen (Emilie Joramo fra 46.), Guro Reiten – Elisabeth Terland (Celin Bizet Ildhusøy fra 46.), Sophie Román Haug, Anna Jøsendal (Julie Blakstad fra 77.).

Albania (4-2-3-1): Viona Rexhepi – Lucie Gjini, Armela Tukaj, Sara Maliqi, Arbenita Curraj (Matilda Gjergji fra 36.) – Ezmiralda Franja, Gresa Berisha – Mimoza Hamidi (Mikaela Metalla fra 90.), Megi Doci, Qendresa Krasniqi (Endrina Elezaj fra 28.) – Kristina Maksuti.

Norge var allerede før kampen gruppevinner og klar for neste års VM-sluttspill.

