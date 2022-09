Hege Riise etter to strake seiere: – Vi må være enda råere

– Det var to vidt forskjellige kamper, med ulike kampbilder, og jeg synes vi mestret begge deler. Så er det noen ting vi må være enda råere på, men når det gjelder hvordan vi ønsker å opptre, synes jeg at vi allerede har fått inn det vi vil, sa hun til NTB etter 5-0-seieren over Albania som avsluttet en vellykket VM-kvalifisering.

Norge dominerte kampen fullstendig og kunne med litt av råskapen Riise etterlyste ha vunnet enda klarere, men laget gjorde mye bra.

– Vi kommer i gode posisjoner, og når vi gjør ting enkelt er det fint. Så kompliserer vi det litt innimellom. Vi kunne ha scoret flere mål, selvfølgelig, men sånn er det alltid. Det er heller ikke bare opp til oss selv. Det er et forsvarsspill også, og de lå der med ti spillere bak.

Albania forsvarte seg med mange spillere, men hadde ikke noe svar på Sophie Román Haugs luftstyrke. I sin første landskamp fra start scoret Roma-spilleren tre mål og leverte også en assist. To av målene og assisten leverte hun med hodet. Målet hun scoret med beinet kom på returen etter Ingrid Syrstad Engens nikk i stolpen, så Albania ble straffet hardt i lufta.

Sterkt gjort

– Sophie er en boksspiller, det er ingen tvil om det. Hun har timingen og alt for å lykkes i lufta. Kampbildet i dag passet henne veldig bra, sa Riise.

Hun kunne knapt ha bedt om mer fra spilleren som skulle erstatte en skadd Ada Hegerberg som midtspiss.

– Det er ofte sånn at når den ene er borte så trer en annen inn i rollen. Det var sterkt av Sophie, sa hun.

Egentlig var planen at Haug og Celin Bizet Ildhusøy skulle spille en omgang hver på topp, men etter å ha scoret to mål og assistert på ett i første omgang fikk førstnevnte fortsette. Ildhusøy kom i stedet inn for Elisabeth Terland på høyre kant.

– Vi hadde planer for bytter, men da vi fikk det kampbildet og det aldri endret seg så fortsatte vi med Sophie, sa Riise.

God følelse

Også keeper Aurora Mikalsen, som sto arbeidsløs i nesten 90 minutter, fikk en godfølelse da hun reddet straffespark på stillingen 3-0. En svært streng hands-avgjørelse mot debutant Mathilde Harviken fikk ingen konsekvens i målprotokollen da Brann-keeperen kastet seg riktig vei og slo ut.

– Det var det eneste hun gjorde i løpet av kampen, og det var ekstremt godt gjort å holde seg inne i kampen og lese den. Det viser styrke, sa Riise om keeperen som har holdt nullen i sine to første viktige landskamper (fra før hadde hun en kamp i Algarve Cup).

Etter et EM-sluttspill som var tungt for de involverte har den første samlingen under Riise vært en stor opptur. Alle NTB snakket med etter kampen fortalte at de reiser hjem med en god følelse.

– Det er fint at de føler det, og at de har lyst til å være med videre. Det vi har gjort nå er ikke bra nok neste gang, sa Riise, som har planer om å skape et virkelig slagkraftig lag til VM om ti og en halv måned.

Kampfakta:

VM-kvalifisering fotball kvinner i Oslo tirsdag, gruppe F:

Norge – Albania 5-0 (3-0)

Ullevaal stadion, 4107 tilskuere

Mål: 1-0 Sophie Román Haug (12), 2-0 Haug (15), 3-0 Maren Mjelde (23), 4-0 Haug (66), 5-0 Sara Hørte (71).

Dommer: Rasa Grigone, Litauen.

Gult kort: Kristina Maksuti (45), Albania.

Lagene:

Norge (4-3-3): Aurora Mikalsen – Tuva Hansen (Mathilde Harviken fra 46.), Maren Mjelde (Sara Hørte fra 62.), Guro Bergsvand, Marit Bratberg Lund – Frida Maanum, Ingrid Syrstad Engen (Emilie Joramo fra 46.), Guro Reiten – Elisabeth Terland (Celin Bizet Ildhusøy fra 46.), Sophie Román Haug, Anna Jøsendal (Julie Blakstad fra 77.).

Albania (4-2-3-1): Viona Rexhepi – Lucie Gjini, Armela Tukaj, Sara Maliqi, Arbenita Curraj (Matilda Gjergji fra 36.) – Ezmiralda Franja, Gresa Berisha – Mimoza Hamidi (Mikaela Metalla fra 90.), Megi Doci, Qendresa Krasniqi (Endrina Elezaj fra 28.) – Kristina Maksuti.

Norge var allerede før kampen gruppevinner og klar for neste års VM-sluttspill.

