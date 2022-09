Kaptein Mjelde storfornøyd med VM-billett: – Det var godt

Tuva Hansens kremmerhus ble avgjørende.

– Det var godt. Det er godt å stå her nå med en VM-billett. Uansett hvordan kampen gikk så skulle vi vise karakter, og det synes jeg vi gjorde. Vi har vært klar på hva som skal til for å vinne mot et lag som Belgia. Vi gjennomfører til punkt og prikke. Det er kjekt å se slike mål i så avgjørende kamper, sa Mjelde til NTB.

På tampen fikk Belgia en enorm dobbeltsjanse, men Mjelde klarerte på strek. Det norske laget hadde uansett vært videre med uavgjort, men kapteinen er klar på at det smakte bedre med seier.

– Jeg visste at vi med seier var videre og klarte ikke å tenke på noe annet. Det var ett mål og det var å holde nullen. Jeg var på rett plass, sa Mjelde.

– Ting går vår vei, endelig, konstaterte hun.

Seieren var viktig etter et EM der Norge røk ut i gruppespillet.

