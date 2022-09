Mikalsen holdt nullen: – Skal sovne med et smil om munnen

– For meg er det stort å spille landskamp uansett, men det var deilig å få muligheten og tilliten. Og så var det en sinnssyk jobb fra hele laget i dag. Det var så mye stå-på-vilje og guts, og alle tok ansvar hele veien. Vi hadde bestemt at dette skulle vi greie sammen, sa hun til NTB.

Selv spilte hun med trygghet og rutine som om hun ikke hadde gjort annet enn å stå i mål for Norge i viktige kamper. Hun dirigerte forsvaret, brukte tid på utspill for å dra ned tempoet, og leverte gode redninger når hun ble satt på prøve.

– På papiret har jeg bare spilt to landskamper, men hver gang jeg har sittet på benken har jeg visualisert som om jeg spilte. Jeg føler at jeg har lurt til meg litt mer erfaring enn det jeg har. Og så har jeg vært ute og gjort viktige ting med Brann. Det gir trygghet det og, og så hjelper det at alle på laget trøkket til i dag, sa hun.

[ Tuva fulgte oppskriften – sendte Norge til VM ]

Svartner

Spesielt refleksredningen på Belgias kjempesjanse på overtid i første omgang var viktig, men den kunne hun ikke kommentere.

– Jeg tror ikke det vil slå meg før jeg sitter i bussen og hører på litt Khalid på vei tilbake til hotellet. Rett etter kamp svartner det for meg, og da husker jeg ingenting, men når jeg kommer til hotellet, kommer alt til å gå på repeat i hele natt, og så kommer jeg til å huske det som har skjedd. Og da sovner jeg met et smil om munnen, sa hun.

Belgia presset voldsomt på slutten og hadde en eventyrlig dobbeltsjanse til å utligne tre minutter før full tid. Mikalsen kan nesten ikke tro at det ikke ble mål.

[ Kaptein Mjelde storfornøyd med VM-billett: – Det var godt ]

Ny kamp

– Ja, hva i alle dager! Spissen som headet bakover fra dødlinja gjorde en sykt bra prestasjon, bare for å gi kred. Men vi hadde en forsvarsrekke som kom gang på gang, og jeg synes det er litt symbolsk for hele kampen at det ikke ble mål da heller, sa hun om situasjonen der Maren Mjelde reddet på streken før returen ble skutt i tverrliggeren.

– Og nå skal det feires?

– Nei, nei, nei! Vi nyter øyeblikket, og vi har det gøy når vi vinner, men i morgen starter jobben mot Albania. Også den kampen er viktig.

[ Tuva Hansen sendte kvinnelandslaget til VM etter seier over Belgia ]