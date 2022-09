Tuva Hansen luktet et dårlig framspill, brøt foran en passiv belgier, avanserte og feide ballen i krysset.

– Det var veldig tydelig at hun kom til å spille den ballen. Vi har snakket om balanselinja på alle de tre treningene, at vi må tore å bryte foran. Så gjorde jeg det. Jeg tok et ekstra touch, og så hadde jeg bare bestemt meg for å skyte. Og så gikk den inn, fortalte Brann-spilleren til NTB etter sin første landslagsscoring.

Klubbvenninne Aurora Mikalsen, som holdt nullen i sin 2. landskamp, hadde en bedre «play-by-play»: – «OK, jeg leser at du skal slå den pasningen der en halvtime før den kommer, så setter jeg på turboen, lader slegga og så går den i krysset». Det er Tuva spesial, det. Det er ikke flaks, hun har gjort det i Brann flere ganger, sa hun til NTB med matchvinneren som tilhører.

Haalands sambygding

I sin første landskamp som venstreback var Tuva Hansen veldig god, men det var høyrebeinet som sendte ballen i krysset og Norge til VM.

– Ja, jeg måtte prioritere det beinet, sa 25-åringen fra Bryne, som altså er sambygding med Erling Braut Haaland. Hun scorer ikke fullt så ofte som ham, og hun hoppet og danset bort til benken for å feire.

– Feiringen kan man diskutere, men målet var iallfall bra. Det var iallfall ekte fotballglede, og det var så deilig å gjøre det med denne gjengen, sa hun.

Glødet i øynene

Hege Riise ga henne oppgaven med å løse Norges problemposisjon, venstrebacken. Det gjorde hun med glans.

– Jeg er ganske fornøyd. Vi har en del ting å jobbe med, men du ser at det funker å jobbe for hverandre. I dag var det innsatsen som avgjorde, sa hun.

Spillemessig har laget god tid til å forberede seg til et VM-sluttspill som er nesten 11 måneder unna.

– Det er bra, men jeg synes vi prøvde på de tingene vi har jobbet med, og det var viktig at vi så det igjen i spillet. Likevel var det krigingen, og hele laget, som avgjorde. De elleve spillerne, de som kom innpå, og benken og. Alle jobbet for hverandre. I dag så du det glødet i øynene, sa hun.

