Wesley Fofana klar for Chelsea – signerte gigantkontrakt

Chelsea bekrefter Fofana-overgangen på sine nettsider onsdag.

21-åringen fra Frankrike blir den tredje forsvarssigneringen Chelsea gjør i dette overgangsvinduet. Tidligere har Marc Cucurella kommet fra Manchester City og Kalidou Koulibaly fra Napoli.

– De to siste dagene har vært virkelig store dager for meg, og jeg er veldig glad. Jeg trente i morges med laget, og det har vært en drøm for meg, sier Fofana.

– Jeg er her for å vinne trofeer – Champions League, Premier League, FA Cup, Carabao Cup, alt. Jeg kom hit for å vinne, og klubben er bygget for å vinne trofeer, så jeg er her for å fortsette med det, fortsetter han.

Enormt lovende

Chelsea-styreformann Todd Boehly gleder seg over å ha Fofana på plass.

– Wesley er en enormt lovende forsvarer som allerede har bevist sin kvalitet i Premier League i ung alder. Vi er glade for at vi var i stand til å bringe et av Europas mest spennende talenter til Chelsea, og styrke den delen av troppen vår ytterligere, både for denne sesongen og mange flere som kommer, sier han i en uttalelse.

Fofana har vært gjennom den medisinske sjekken. Han har i flere uker vært klar på at han ønsket å skifte beite til Chelsea.

Overgangen har ifølge britiske medier en ramme på rundt 850 millioner kroner.

Mistet nøkkelmann

Chelsea mistet en nøkkelmann i forsvaret i Antonio Rüdiger i sommer. Han valgte å flytte til Real Madrid.

Chelsea har slitt defensivt så langt denne sesongen. Tirsdag ble det to nye baklengsmål i 1-2-tapet for Southampton. Håpet er at Fofana kan bidra til større grad av defensiv stabilitet.

21-åringen har ved siden av Leicester også spilt for franske St. Etienne i sin seniorkarriere.