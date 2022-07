Tøffe tittelforsvar venter Ruud etter Wimbledon-exit: – Skal holde hardt

Ruud tapte 1-3 i sett for franske Ugo Humbert i single, mens det i 2. runde av doubleturneringen sammen med amerikanske William Blumberg ble exit for Lloyd Glasspool og Harri Heliovarra.

Ruud hadde aldri vunnet en singlekamp i hovedtablået på Wimbledon-gresset før seieren over spanske Albert Ramos-Viñolas. Til tross for tapet for Humbert, mener Ruud at han er blitt en bedre spiller på underlaget han hittil har slitt mest på i karrieren.

– Det gikk ikke helt på de aller viktigste ballene. Jeg fikk en god utfordring og føler at jeg bet bra fra meg. Jeg må prøve å ta med meg litt mer erfaring fra underlaget til neste år når jeg kommer tilbake hit. Jeg føler jeg er blitt en bedre gresspiller på de dagene jeg har vært her, sier Ruud til NTB.

Ruud har en kvartfinale i double med svenske André Göransson fra 2021 som beste resultat i turneringen sørvest i London.

Endelig seier i single

Han mener at det er vanskelig å bli veldig god på gress.

– Jeg føler at jeg har forbedret meg litt på underlaget. Selv om man ikke spiller mye på det, får man litt mer erfaring for hver kamp man spiller og hver time man er utpå gresset. Det er ikke noe man fokuserer på annet enn i disse ukene her. Man trener aldri på gress ellers, så det er vanskelig å bli ekstremt mye bedre.

– Min følelse er at jeg er en bedre spiller på underlaget i år enn i fjor. Jeg klarte å vinne en kamp i år og skal prøve å ta med meg det positive.

Tittelforsvarer

Framover venter turneringer Ruud kjenner godt. Den neste måneden stiller han som tittelforsvarer i både svenske Båstad, sveitsiske Gstaad og Kitzbühel (Østerrike).

Alle er ATP 250-turneringer på favorittunderlaget grus.

– Det blir bra. Det er en trio av turneringer jeg gleder meg til. Jeg har ekstremt gode minner der fra i fjor. Jeg har selvfølgelig mye å forsvare ved å prøve å vinne tre ganger igjen. Det skal holde hardt om det skal skje, sier Ruud og er klar på én ting.

– I fjor var feltet redusert grunnet OL, så det blir betraktelig tøffere i år.

