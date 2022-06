LIV Golf: Slik er stjernenes nye milliardtour

Den nye golftouren ser for seg å konkurrere mot den USA-baserte PGA-touren og europatouren. Satsingen er kontroversiell ettersom LIV-touren er økonomisk støttet av den saudiarabiske staten og lokker med enorme premiepenger.

Dette er det du trenger å vite om golfsportens nyvinning.

Bakgrunnen:

Allerede i 2019 ble det avslørt planer om en ny saudisponset golftour under navnet Premier Golf League. To år senere byttet man navn til LIV, en referanse til romertallet 54. Det er samme antall hull som man skal spille totalt under LIV-turneringene.

Den tidligere storspilleren Greg Norman (67) ble i fjor ansatt som direktør for touren, og han har siden vært ansiktet utad for satsingen. I mars presenterte Norman planene for hvordan terminlisten skal se ut. Det dreier seg i debutsesongen om åtte turneringer med en total premiepott på 255 millioner dollar. Det tilsvarer 2,4 milliarder kroner etter dagens kurs.

Opplegget:

Hver av de åtte turneringene spilles over tre runder på 18 hull hver, uten kvalifiseringsgrense og med 48 spillere fordelt på tolv firemannslag. Den første turneringen spilles i London denne uken. Deretter skal det spilles fire turneringer i USA før touren flytter seg videre til Thailand og Saudi-Arabia.

Selve sesongfinalen i slutten av oktober skal spilles på Trump National Doral Miami, en av USAs tidligere president Donald Trumps mange golfbaner. I denne turneringen økes premiesjekken til vinnerlaget fra 47 til 470 millioner kroner.

Den individuelle vinneren av hver turnering får 37,9 millioner kroner, og sisteplassen er garantert 1,14 millioner. De tre beste lagene får henholdsvis 28,4 14,2 og 4,7 millioner kroner på toppen av de individuelle premiene.

Stjernene:

Flere golfstjerner har valgt å forlate den stjernetunge PGA-touren for å spille i LIV Golf. Den tidligere verdenseneren Dustin Johnson er den største overraskelsen, siden mange trodde han var tro mot PGA. Med sin 15.-plass på verdensrankingen er han også den høyest rangerte spilleren i startfeltet, som også inkluderer majorvinnere som Sergio Garcia (Spania), Martin Kaymer (Tyskland) og Lee Westwood (England).

Sistemann som ble offisielt klar for åpningsturneringen, er den amerikanske superstjernen Phil Mickelson (51). Han er et av golfsportens store navn med seks majortitler og ytterligere 39 seirer på PGA-touren. Mickelson gjør comeback etter en fire måneder lang pause som følge av koblinger til LIV-touren og oppsiktsvekkende uttalelser om både det saudiarabiske regimet og PGA-touren.

Kritikken:

LIV Golf har fått hard kritikk fra menneskerettsorganisasjoner som Amnesty for å drive med såkalt «sportsvasking». Da LIV-direktør Norman kommenterte drapet på journalisten Jamal Khashoggi ved å si at «vi gjør alle feil», kokte det hos Amnesty.

«Regimets menneskerettshistorie er en vederstyggelighet. Greg Normans kommentarer om at den saudiarabiske regjeringens brutale drap på Jamal Khashoggi, og forsøket på å skjule det, var en feil, er uriktige og alvorlig misforståtte», uttalte organisasjonen.

Mickelson har også delt tanker rundt den nye touren i et intervju med golfjournalisten Alan Shipnuck:

– Vi vet at de (Saudi-Arabia) drepte Khashoggi, og at historien deres når det gjelder menneskerettigheter er forferdelig. De henretter folk der fordi de er homoseksuelle. Når jeg vet alt dette, hvorfor skulle jeg i det hele tatt overveie å delta? Fordi det er en unik mulighet til å forandre hvordan PGA-touren fungerer, sa veteranen.

Rory McIlroy er blant stjernene som har takket nei til å delta i LIV Golf. Han hadde følgende å si om Mickelsons utspill:

– Det var naivt, egoistisk, ignorant og helt enkelt bare veldig overraskende og tragisk.

Hva skjer videre?

PGA-touren har truet med å kaste ut spillere som deltar i LIV-touren, og det har ført til at stjerner som Johnson, Garcia, Kevin Na og Louis Oosthuizen har sagt opp sine kontrakter med den amerikanske touren. Majorturneringen US Open i neste uke har imidlertid ikke valgt å utestenge noen kvalifiserte spillere.

Det er spørsmålstegn rundt hvorvidt LIV-spillere kan delta i neste års Ryder Cup mellom USA og Europa. Svensken Henrik Stenson, som er kaptein for Europa-laget, sier at han ikke har fått noen informasjon om hva som skjer.

Det er heller ikke klart hva som skjer rundt majorturneringene i framtiden. Deltakelse på LIV-touren gir ingen poeng på verdensrankingen, og det betyr at det i praksis ser umulig ut å kvalifisere seg for majorturneringer.

