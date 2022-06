Tiger Woods står over US Open

Det opplyser amerikaneren via Twitter. Skadeplagede Woods gjorde et sensasjonelt comeback i US Masters i april, men er fortsatt ikke i toppform.

– Jeg har informert USAs golfforbund om at jeg ikke deltar i US Open ettersom kroppen min trenger mer tid til å bli sterk nok for major-golf. Jeg håper og planlegger å kunne spille i Irland og i British Open i neste måned. Jeg er veldig ivrig etter å komme tilbake snart, skriver Woods.

46-åringen deltok også i PGA-mesterskapet i mai, men da trakk han seg etter runder på grunn av smerter i beinet.

Woods var involvert i en alvorlig bilulykke i Los Angeles i fjor og måtte opereres for beinbrudd. Han har også vært gjennom flere ryggoperasjoner.

