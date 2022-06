Tidligere verdensener klar for saudisk superliga

Av store spillere fins i tillegg Sergio Garcia, Lee Westwood og Louis Oosthuizen i startfeltet med 42 spillere som ble kunngjort natt til onsdag av utbrytertouren LIV. Ytterligere seks spillere vil bli kunngjort senere.

Premiepengene i den første turneringen neste helg utenfor London er på til sammen 25 millioner dollar.

– Dustin har vurdert denne muligheten i et par år. Til slutt har han kommet fram til at det er best for ham og hans familie å være med, skriver Dustin Johnsons agent David Winkler i en SMS til nyhetsbyrået AP.

Fire av verdens 50 høyest rangerte spillere er med. Blant topp 100 er 16 spillere med.

Saudi-Arabias statseide investeringsfond står bak finansieringen og har fått mye kritikk på grunn av landets mange brudd på menneskerettighetene. Det er tidligere verdensener Greg Norman som er direktør.

Den amerikanske golfstjernen Phil Mickelson kom i hardt vær da han snakket positivt om prosjektet tidligere i år. Han er foreløpig ikke på listen over spillere som skal delta i England neste helg. Han tok en pause fra sporten etter tumultene som ble skapt på grunn av hans uttalelser.

Han kalte blant annet PGA-touren for «grådig» og sa det var en mulighet til å endre på PGA-touren. Han beklaget senere uttalelsene.

Golftouren vil ha seks turneringer til i 2022. Fire av dem går i USA, én i Thailand og én i Saudi-Arabia. Alle turneringene vil ha de samme pengesummene, som er mer enn det som deles ut i PGA-touren.

PGA-touren har tidligere uttalt at alle som blir med i den nye ligaen, vil bli utestengt fra PGA-touren.

