Mickelson tar avstand fra menneskerettighetsbrudd: – LIV-touren er bra for golf

Tidligere denne uken bekreftet 51-åringen at han blir en av 48 spillere som skal delta når LIV-touren starter opp utenfor London til helgen. På sin første pressekonferanse på lang tid onsdag, ble Mickelson presset om overgangen til den nye ligaen.

– Jeg forstår hvorfor dere reagerer, men jeg elsker denne sporten og har sett hvor mye godt den kan gjøre. Jeg mener LIV-touren er bra for golf, og jeg ser fram til å være en del av det, svarte han.

Mickelson har tidligere vært tydelig på at Saudi-Arabia har en dårlig historikk når det kommer til menneskerettigheter, og at saudiarabere sto bak drapet på journalisten Jamal Khashoggi i 2018.

– Jeg støtter på ingen måte noen form for brudd på menneskerettigheter. Jeg kan ikke være klarere enn det, sa golfstjernen, som beskrev bakmennene for golfligaen som skumle.

Denne uken valgte tidligere verdensener Dustin Johnson å forlate PGA-touren til fordel for den nye LIV-touren. PGA har gjort det klart at spillere som deltar der, ikke får komme tilbake og mister medlemskapet sitt.

Mickelson uttalte onsdag at han ikke kommer til å gjøre det samme, og at han spiller US Open neste uke.

– Alle spillere skal ha rett til å spille hvor de vil, når de vil, konstaterte han.

