Han ble hentet til Arsenal på permanent basis i sommer. Real Madrid skal ha fått snaut 400 millioner kroner for ham.

Den norske landslagskapteinen vet at tre poeng mot Nederland sender Norge rett inn i kampen om gruppeseieren.

– Det er vanskelig å si. Vinner vi kampen, ser det veldig lovende ut. Så vi går for seier, sa Ødegaard på NTBs spørsmål om uavgjort vil være et levelig resultat.

Usikkert

Siden sommerens EM har Nederland fått inn ringreven Louis van Gaal (70). Han har tidligere oppnådd sterke landslagsresultater.

– Nå som de har fått inn en ny trener, er det vanskelig å spå hvordan de vil se ut. Nederland er et spillende lag og som ønsker å ha ballen mye, sa Ødegaard om den sterke motstanderen som venter onsdag kveld.

– De har mange tekniske spillere, så jeg regner med at de vil prøve å dominere kampen og spille seg ut bakfra på typisk nederlandsk vis, la han til.

Etterlengtet

22-åringen er fornøyd med å ha fått ro rundt sin egen klubbhverdag.

– Jeg har sagt lenge at jeg har lyst på stabilitet. Det har jeg prøvd uten å lykkes, men nå føler jeg at jeg får den muligheten i en stor klubb med spennende spillere og en ung trener. Jeg vil si at det er nesten perfekt for meg, sa han om overgangen til Arsenal.

Etter Nederland-oppgjøret spiller Norge mot Latvia (borte lørdag) og Gibraltar (hjemme tirsdag neste uke).

Ødegaard var halvannet år gammel sist Norges A-landslag deltok i et sluttspill. Det skjedde i 2000-EM.

– Vi vil til mesterskap, men det største presset legger vi spillerne på oss selv, sa Ødegaard. (NTB)

