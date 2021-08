Ronaldo tilbake til Manchester? Ja, det er vel kanskje ikke uventet? Han hadde stor suksess i byen fram til 2009 da han dro til Real Madrid. Men å dra til Manchester Ciry, det hadde vært overraskende. Ja, flere seriøse medier meldte at Ronaldo er aktuell for Manchester City og United-fans verden over var i sjokk. Men så endte Ronaldo opp i United likevel.

De siste dagene har den store snakkisen vært om Manchester City skulle gå for Ronaldo. Disse ryktene tyder på at Pep og klubben ikke lenger er ute etter Haaland eller Mbappé. Skjønt man kan aldri være sikker. Og det viser en liten desperasjon hos Manchester City. Etter at kjøpet av Tottenhams Harry Kane falt sammen, har plutselig Manchester City litt dårlig tid. De trenger en målscorer. Det er ikke så mange av dem der ute. Og Ronaldo er blant de beste. Men så skulle ikke Ronaldo til City likevel. Manchester Evening News var blant mediene som meldte at Ronaldo var i møter med Manchester United og vil vende tilbake til Old Trafford. Om City skulle stå igjen uten noen ny spiss når vinduet stenger, vil det være en aldri så liten krise. Og det må svi ekstra at Ronaldo glapp og igjen skal herje på Old Trafford.

Nå er altså overgangen til United bekreftet og aksjekursen steg med 6 prosent. Juventus får noe sånt som 25 millioner Euro i overgangssum. Ronaldo selv får 480.000 pund i uken i to år. Det skulle bli drøyt 500 millioner kroner på to år. Penger det og. Men det tar Manchester United fort igjen på trøyesalg. Det sies at Ronaldo krevde 510.000 puind i uken av City, men tar altså noe mindre av United. Slår av litt for gamle kjente liksom.

Cristiano Ronaldo er fortsatt en helt på Old Trafford. Han har vendt tilbake med både Real Madrid og Juventus. Og mottakelsen han har fått av fansen har vært voldsomt imøtekommende der hele den røde delen av byen har ønsket han velkommen tilbake, selv om han spiller for en motstander. Men det er motstandere i andre ligaer. Å hevde at du søker nye utfordringer og signerer for en klubb i et annet land, er mulig å godta for fansen. Om du skriver under for en bitter rival, da er du lagt for hat resten av livet. Og det er akkurat hva Ronaldo hadde risikert. Han hadde risikert å sette hele sitt ettermæle i Manchester United på spill. Å sette en strek over hele tiden i United. Men så hadde visst Ronaldo et hjerte for Manchester United likevel. Eller har han bare hule lommer og United betaler nok? Uansett vil fansen anse dette som en drømmeretur.

En Ronaldo-overgang til City ville satt sinnene i kok hos United-supporterne. Og mange av dem har ikke glemt Carlos Tévez-overgangen og hvordan City hånet United med Tévez på stor lyseblå plakat og påskriften: «Welcome to Manchester». Hvem vet hva City ville funnet på av sprell for å terge United om Ronaldo skulle ikledd seg den lyseblå drakten? For freden i Manchesters gater er det nok best at Ronaldo trer den røde drakten over hodet.

Møtene mellom Manchester City og Manchester United har allerede enorm prestisje, bevares, men nå vil det strammes til litt. Enda mer vil stå på spill. United viste muskler og signerte verdens beste spiller foran nesa på erkerivalen. City-fansen vil vise at Ronaldo valgte feil klubb, mens United-supporterne vil hylle sin hjemvendte helt. Så gjenstår det å se om noen av dem vinner noe denne sesongen.

Aldri før har det at noen muligens skal ikle seg en lyseblå fotballdrakt, fått så mange til å se rødt.

