Solbakken jakter på storskalp – én seier siden 2010

Nederland venter på hjemmebane i VM-kvalifiseringen.

– Det ville vært godt både på kort og lang sikt, sa Solbakken på VGs spørsmål om hva en stor skalp vil bety for ham og troppen.

I 2010 var sist gang Norge slo en av Europas store fotballnasjoner før seieren mot Kroatia i 2015.

For elleve år siden tapte både Frankrike og Portugal mot det norske laget. På de seks siste årene er det ikke blitt noen triumfer for Norge mot de virkelig store i Europa.

– Det er ikke en spiller i denne troppen som ikke vil ofre livet sitt for Norge og blø for Norge. Men jeg har sagt til dem at de er for snille, sa Solbakken etter et spørsmål om gløden på laget hans og en referanse til «nødlandslaget» i november i fjor.

Solbakken har seks poeng etter kamper mot Tyrkia (tap), Montenegro (seier) og Gibraltar (seier) tidligere i år.

Tyrkerne leder på sju poeng, og bak der følger tre lag samlet. Flere fotballeksperter mener norsk seier onsdag må til for at det skal kunne bli gruppeseier.

Puljevinneren er sikret VM-plass neste år. Toeren blir med i en omspillsfase som kan ende med VM-billett.

