Virusbølge skaper trøbbel 100 dager før OL

OL-vertsbyen Tokyo har vært under restriksjoner på grunn av koronapandemien, og siden mandag har tallet på smittetilfeller i byen økt. Tirsdag ble det bekreftet 510 tilfeller og overgikk 500 tilfeller for første gang på tre dager. I Osaka ble det rapporter om 1099 nye positive koronatester.

Onsdag ble det i tillegg kjent at storbyen Matsuyama sier nei til å få besøk av OL-fakkelstafetten som følge av smittefrykt. Tidligere har Osaka tatt samme beslutning.

– Vi avlyser fakkelstafetten i Matsuyama by. Vi kommer til å avholde feiringen av ilden på en måte som ikke innebærer ordinære tilskuere, sier guvernør Tokihiro Nakamura.

Skepsis

Han opplyser videre at helsevesenet i byen er under ekstremt press som følge av økningen i antall smittede.

Til tross for pandemien forsikret John Coates, medlem av Den internasjonale olympiske komité (IOC) og leder av koordinasjonskomiteen for Tokyo-OL, at OL vil starte som planlagt 23. juli.

I en videomelding kalte han Tokyo-lekene «de best forberedte lekene noensinne».

Haruo Ozaki er sjefen for Tokyo medisinske forening, og han er skeptisk om smittetrykket ikke går ned.

– Hvis smitten øker, vil det bli vanskelig å arrangere OL i sin vanlige form med utøvere som kommer fra forskjellige nasjoner selv om lekene blir avholdt uten tilskuere, sa han på en pressekonferanse tirsdag.

Krever ikke vaksine

Japan har ikke krevd at OL-deltakerne er vaksinert ved ankomst, men IOC oppfordrer alle til å være vaksinert og har jobbet med å tilby gratis vaksine til alle utøvere før avreise.

En meningsmåling utført av nyhetsbyrået Kyodo viser at 72 prosent av de spurte at de ikke ønsker at OL avholdes som planlagt i juli og august.

I mars 2020 tvang koronapandemien IOC til å utsette lekene i Tokyo med ett år.

