OL-ilden stanses av høy smitte mens første nasjon trekker seg fra OL grunnet koronafrykt

Myndigheter i byen opplyste til OL-arrangørene at de ikke vil avholde fakkelstafetten neste uke, melder nyhetsbyrået DPA.

Avgjørelsen er tatt etter at smitteøkningen i byen den siste tiden gjør at faren for en ny bølge med koronavirus blir for stor til at de kan avholde arrangementet.

Osakas guvernør, Hirofumi Yoshimura, opplyste mandag at det jobbes med alternative løsninger for å frakta OL-ilden.

Fakkelstafetten har vært en del av OL-tradisjonene siden den ble innført til lekene i Berlin i 1936. Transporten av ilden gjennom Japan skal etter planen kulminere i åpningsseremonien til OL i Tokyo 23. juni.

Nord-Korea trekker seg fra OL i Tokyo

Nord-Korea vil ikke delta i de kommende olympiske sommerlekene i Tokyo, sier landets sportsdepartement, med henvisning til risikoen for koronavirus.

Den olympiske komiteen i Nord-Korea vedtok i et møte å «ikke delta i de 32. olympiske lekene for å beskytte deltakerne fra den globale helsekrisen forårsaket av covid-19», heter det i en nyhetsmelding fra departementet.

De olympiske lekene starter i Tokyo i Japan 23. juli, ett år forsinket på grunn av koronapandemien. Arrangementet skal gå uten internasjonale tilskuere.

