Warholm mener det er riktig av IOC å kjøpe vaksine til OL-utøverne

– Jeg syns det er veldig gode nyheter at de har planlagt å vaksinere og ikke minst at de har skaffet vaksine. Jeg tror at det er den beste måten å få gjennomført et OL, sier Warholm til Eurosport.

Uttalelsen kommer etter at president Thomas Bach torsdag kunngjorde at Den internasjonale olympiske komité (IOC) skaffer koronavaksiner fra Kina til sommerens Tokyo-OL og vinterlekene i Beijing neste år. Disse skal gis gratis til alle utøverne.

Warholm understreker at det er viktig at prioriteringene gjøres riktig uten at noen sniker i vaksinekøen.

Olympiatoppen har understreket at de ikke ønsker at norske utøvere skal snike i vaksinekøen her hjemme. Toppidrettssjef Tore Øvrebø sa i februar at han var klar til å sende det norske laget uvaksinert til lekene i Japan om vaksineringen i Norge ikke hadde kommet langt nok til også å dekke idrettsutøvere.

Warholm sier han stiller seg bak Olympiatoppen og sier han kan reise til Japan uten vaksine.