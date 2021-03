Klæbo disket fra VM-gullet på femmila etter jurydrama – Norge protesterer

Etter at juryen i 50 minutter hadde diskutert det som skjedde på oppløpet, der staven til Aleksandr Bolsjunov røk i en duell med Klæbo, kom avgjørelsen.

Klæbo forlot området i skuffelse etter å ha fått beskjeden av juryen. Han ville ikke snakke med noen, droppet mixed zone og tok opp telefonen for å ringe noen på vei ut av stadionområdet.

Klæbo hadde først vært inne på juryrommet for å gi sin forklaring, før han ble kalt inn på nytt like etter at avgjørelsen ble kjent. Det siste møtet varte bare i ett minutts tid før en skuffet Klæbo gikk rett ut av området.

Norge har levert inn protest på juryens avgjørelse, så dramatikken er ikke helt over ennå. Det kan ta dager før den endelige avgjørelsen blir tatt.

Dersom juryens avgjørelse blir stående, er Emil Iversen verdensmester på femmila, mens Bolsjunov får sølv foran Simen Hegstad Krüger som rykker opp på bronseplass.

