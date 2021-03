Etter 49900 meter ble femmila historisk. Og diskvalifikasjonen kan forstås

Et lite stavbrekk kan få evig liv. Bare spør Oddvar Brå. Han blir fortsatt konfrontert med stavbrekket i VM i Oslo i 1982, en hendelse de fleste under 50 år ikke skjønner noe av. Da skjedde det på stafetten og det tok noen timer før juryen havnet på delt gull til Norge og Sovjet, som nasjonen da het. Men da var ikke stavbrekket avgjørende, men målfoto som ikke var definert godt nok og som ingen klarte å analysere.

Denne søndagen hadde femmila vart i 49900 meter da Johannes Høsflot bevegelser bidro til at Aleksandr Bolsjunov brakk staven. Det avgjorde ikke bare duellen mellom de to, men også at Bolsjunov måtte se at Emil Iversen kunne spurte forbi. På VMs siste øvelse måtte seiersseremonien utsettes. Klæbo forlot arenaen og medaljevinnerne møtte opp uten særlig entusiasme. Og kanskje blir medaljene omgjort igjen.

En fortettet og dramatisk femmil endte med tapere og medaljer med bismak. Johannes Høsflot Klæbo gjorde sitt livs femmil, Aleksandr Bolsjunov fikk ødelagt seiersmuligheten og Emil Iversen ble plutselig gullvinner uten at han følte det var riktig. Og bakfra kom Simen Hegstad Krüger og fikk med seg en bronsemedalje etter at han hadde slått seg til ro med 4. plass.

For juryen ble det en svært vrien situasjon. Heldigvis var både Norge og Russland representert, alternativet var at begge måtte melde seg inhabile. Vi har VAR-dømming i fotball, en teknologi som ikke sikrer noen ting fordi det alltid er elementer av skjønn rundt de vanskeligste avgjørelsene. Slik er det i dette tilfellet også.

Bildene av starten av oppløpet på søndagens femmil kan spilles av hundre ganger til uten at tre mennesker blir enige om konklusjonen. For også her var det skjønn. Hvem kom først inn på oppløpet, hvem kan velge korridor, hva er tilfeldigheter, hva er bevisst oppførsel? Det er en grunn til at vi har advokater blant oss. Diskvalifikasjonen av Klæbo kan forstås. Og det kan forstås at Norge protesterte.

Det som utvilsomt kan forbedres er juryens opptreden. Her kom det ut raske avgjørelser som siden ble omgjort. Det er helt unødvendig. For i et slikt klima blir alle avgjørelser anket. Og det ligger et regelverk i bunn om tidsløp i slike saker.

Men uavhengig av medaljefordelingen bekreftet femmila det store bildet. Mannlig langrenn handler om verdens sterkeste landslag (Norge) mot en enslig russer (Aleksandr Bolsjunov). Med gjesteopptredener fra Sverige og Finland. Og Norge vant ski-VM med overveldende margin. Men endte med en verdensmester som ikke fikk noen oppmerksomhet fordi Emil Iversen ikke følte seg som noen vinner. Han følte seg nærmere den australske kortbaneløperen Steven Bradbury som tok OL-gull i 2002 etter at alle aktørene foran ham falt eller ble diskvalifisert. Iversen håper til og med at han håper den norske anken går igjennom. Da kan han miste gullet igjen. Men det tar dager før vi kommer dit.

Også det litt urettferdig for Emil Iversen gikk også sin beste femmil noensinne. Men han var bak to løpere da innspurten startet. Da Iversen fikk utdelt sn gullmedalje hadde Høsflot Klæbo forlatt stadion. Og Bolsjunov møtte opp bare av ren plikt. Bronsevinner Hegstad Krüger bare slo ut med armene. Men den norske nasjonalsangen ble spilt. Det var det eneste som stemte. Slik endte ski-VM i 2021.