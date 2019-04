Klokken halv ett natt til tirsdag fikk politiet melding om en brann i garasjeanlegg i Konvallstien på Stokka i Stavanger.

Det brant kraftig på stedet da nødetatene nådde fram, og mellom seks og syv biler var inne i garasjen da brannen startet.

Brannen førte også til evakuering av beboere i området og flere måtte overnatte andre steder enn i sitt hjem.

Maike Eie er nærmeste nabo til garasjeanlegget og sier til RA at hun oppdaget brannen omkring klokken 00.20 tirsdag.

– Jeg lå og leste da jeg hørte at det smalt og var lyder ute. Da jeg kikket ut så jeg det oransje skjæret og jeg hørte at naboer sa at det brant, sier Eie til RA.

LES OGSÅ: Krimteknikere sjekker bilbrannene

Fikk vekket sønnen

Hun forteller at hun fikk vekket sønnen sin og fikk ham ut.

– Naboene fikk også ut folk fra sine boliger og det var fantastisk å se at alle tok ansvar og sjekket at alle var ute av boligene sine. De sprang rundt og ropte på hverandre for å sjekke om alle var ute. Det var godt å se at folk tok kontroll over situasjonen, sier Maike Eie.

Eies bolig ligger kloss inntil garasjeanlegget som sto i full fyr, og hun fryktet at det skulle ta fyr i husveggen.

– Jeg sto og slukket med hageslangen og naboer kom til med brannslukkingsapparater.

Bettina Bruun, Maike Eies Nabo, sier at det står tre tomme brannslukkingsapparater utenfor deres bolig.

Bruun og Eie betegner brannen som svært dramatisk med voldsomme flammer og smell fra dekk som eksploderte i garasjen.

– Og jeg følte at det tok evigheter før brannbilen kom fram, men det gjorde nok ikke det. Da den kom skjønte jeg at det ikke var noen fare og fant roen igjen, sier Eie.

Hun beskriver folk som enormt hjelpsomme i forbindelse med brannen.

– Sønnen min kom ut i boxershorsten, men plutselig hadde noen funnet klær til ham. Det oppsto ingen panikk, alle oppførte seg kaldt og rolig. Men jeg er glad for at det ikke var vind, da kunne det fort ha gått galt, sier Maike Eie.

Galgenhumor

I løpet av tirsdag formiddag, da nabolaget på Stokka skjønte at ingen var skadet, spredte galgenhumoren seg.

– Jeg har en venninne som bor i Paris. Da Notre-Dame brant fikk jeg sendt et bilde fra brannen med teksten «Notre-Dame». Tirsdag svarte jeg henne med en melding av vår brann hvor det sto «notre garage», sier Eie og ler.

Det skal snart være dugnad i nabolaget i Konvallstien.

– Men vi slipper å luke der, sier Maike Eie og ser bort på bedet som ligger inntil garasjeporten. Jeg skulle også ha vasket garasjeporten som var full av grønske. Nå slipper jeg det, sier Eie og fortsetter:

– Den store spøken i nabolaget var tirsdag morgen at naboene gikk rundt til hverandre og spurte – hvor mange biler mistet du?

Krimteknikere var på stedet tirdsdag formiddag. Foreløpig er brannårsaken ukjent.