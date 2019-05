To menn tiltalt for gruppevoldtekt

Saken kommer opp for Sunnhordland tingrett i slutten av juni. Begge mennene skal ha deltatt i voldtekten, mens én av dem også skal ha filmet det, ifølge Stavanger Aftenblad. Retten har satt av tre dager til saken.

Forholdet skal ha skjedd i forbindelse med en fest i mars 2015. Her var både de to tiltalte, fornærmede og flere andre personer til stede. Aftenbladet får opplyst at de tiltalte og fornærmede kjente hverandre fra tidligere. Fornærmede var så beruset at hun ikke var i stand til å motsette seg overgrepet, ifølge tiltalen.

En av de tiltalte var under myndighetsalder da voldtekten skal ha funnet sted. Ingen av de tiltalte erkjenner straffskyld, opplyser forsvarerne deres til avisen.

Den eldste av dem er dessuten tiltalt for besittelse av overgrepsmateriale. Ifølge tiltalen skal han en gang i 2012 eller 2013 ha filmet en jente som den gangen var 16–17 år og lagret filmen på sin datamaskin. Filmingen skjedde mens jenta sov.

(©NTB)