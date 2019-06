Passasjerer falt av firehjuling

Klokken 22,50 fredag fikk politiet melding om en ulykke med en firehjuling på en gård i Hå.

Ifølge politiet har det vært tre personer på firehjulingen da uhellet inntraff.

– Fører har angivelig holdt for høy hastighet inn i gårdsrommet slik at de to passasjeren falt av. Begge passasjerene, mann i 30 årene, og jente i slutten av tenårene er tilsett av helse og framsto som uskadet, meldte politiet.

Føreren av firehjulingen, en mann i 20-årene er avhørt av polititiet. Vedkommende har erkjent forholdet.