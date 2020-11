Like før klokken 18.00 mandag meldte Vegtrafikksentralen at Byfjordtunnelen, E39, var stengt på grunn av behov for bilberging.

40 minutter senere, rundtklokken 18.30 melder Vegtrafikksentrale tunnelen er åpen for trafikk igjen, og at havaristen står i tofelten, cirka 200 meter fra tunnelåpningen på nordsiden av tunnelen.

Vegvesenet ber folk om å kjøre forsiktig.

