Satt i bilen og ventet på tinderdate – så kom politiet

Omkring klokken 02.50 den 26. mai i fjor ble 32-åringen kontaktet av en politipatrulje mens han satt i bilen sin som var parkert på Storhaug i Stavanger.

Bilens motor var i gang og det er på det rene at 32-åringen hadde drukket alkohol og at han hadde en promille på 0,88.

Da saken nylig var oppe i Stavanger tingrett forklarte 32-åringen at han hadde starte opp motoren for å varme opp bilen og spille musikk, mens han ventet på tinderdaten, «en navngitt kvinne», som skulle komme og kjøre bilen da han hadde drukket alkohol. Planen var at de skulle kjøre til Mc Donalds på Forus, og deretter hjem til ham.

Retten viste blant til at den navngitte kvinnen ikke er avhørt og at en ikke helt kunne se bort fra 32-åringens forklaring.

Dermed kom Stavanger tingrett til at han skulle frifinnes for forsøk på kjøring i påvirket tilstand.

Lurte folk

Retten kom imidlertid til at han skulle dømmes for en rekke bedragerier.



I perioden fra 13. desember i fjor fram til 12. november i år har han lurt 25 forskjellige personer.

Dette ved at han fikk folk til å sende til seg mobiltelefoner og annet ved å sende skjermdump av betalingsoverføring. Disse lå fram i tid i nettbanken, og ble i etterkant kansellert.

I tillegg fikk han folk til å betale seg penger for mobiltelefoner han ikke hadde til hensikt å sende til dem.

32-åringen kom med en uforbeholden tilståelse for disse bedrageriene som har hatt en samlet verdi på 70.000 kroner.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 32-åringen tidligere er dømt for tilvarende bedragerier.

Dermed kom Stavanger tingrett til at han denne gangen skulle dømmes til fengsel i åtte måneder.

I tillegg må han betale erstatning til samtlige av dem han har bedratt.

