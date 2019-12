Båtsenter gikk konkurs

Det var firmaet Båtsenteret AS som like før helgen var i Haugaland tingrett og meldte oppbud.

Firmaet har drevet Wave Båtsenteret i Haugesund og i en pressemelding skiver de at både dem og båtbransjen som helhet har hatt en reduksjon i etterspørsel av båter og motorer, spesielt de tre siste år og med en betydelig reduksjon i inneværende år.

«Konkurransen i markedet er landsdekkende og marginene er under press. Salg av båtutstyr, spesielt dyrere teknisk utstyr og deler til motorer har mer og mer merket konkurransen fra netthandel. Wave Båtsenteret måtte i årene 2013 til 2016 ta et betydelig tap på valuta etter at firmaet etter finanskrisen var finansiert i utenlandsk valuta. Dette betydelige realiserte tap har gjort at firmaet har slitt med forholdsvis store finansutgifter og en presset likviditetssituasjon», skriver firmaet i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Restaurant har gått konkurs

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 15.284.000 kroner og at firmaets aktiva har en anslått verdi på omkring ti millioner kroner.

Firmaet omsatte for 22,1 millioner kroner i 2018 og fikk samme år et resultat før skatt på 333.000 kroner.

Advokat Thor Arne Reitan er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 24. januar neste år.

LES OGSÅ: Mur- og betongfirma slått konkurs

LES OGSÅ: Hotell har gått konkurs