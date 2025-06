Hegseth og Trump: Iran flyttet ikke uran

USAs forsvarsminister Pete Hegseth sier det ikke er informasjon som tyder på at Iran flyttet høyanriket uran før angrepet forrige helg. Kevin Wolf / AP / NTB

Amerikanerne gjennomførte massive bombeangrep mot atomanlegg i Iran forrige helg.

– Det er så langt jeg vet, ingen etterretningsinformasjon jeg har sett som tilsier at ting ikke var der de skulle være, om det er flyttet eller skjedd på noen annen måte, sier Hegseth.

Hans sjef Donald Trump istemmer i et Truth Social-innlegg.

– Ingenting ble tatt ut av fasilitetene ved Irans atomanlegg, skriver den amerikanske presidenten.

– Det ville tatt for lang tid, det ville vært for farlig, og det er veldig tungt og vanskelig å flytte, skriver han.

Samtidig kommer Financial Times med helt motstridende informasjon. Ifølge avisen sier to personer med kjennskap til europeiske etterretningsvurderinger at Irans beholdning på 408 kilo med høyanriket uran ikke var ved atomanlegget Fordo da det amerikanske angrepet skjedde.

Isteden tror europeerne at det har blitt distribuert til flere andre lokasjoner, ifølge kildene.

Også iranske og israelske kilder har antydet at iranerne flyttet sitt lager av høyanriket uran til hemmelige lagringsplasser før anleggene ble bombet.