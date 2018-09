Arveoppgjør kom fullstendig ut av kontroll

Roganytt

Da 49-åringens stefar døde i slutten av 2015 ble det relativt ampert mellom ham og søsteren.

Det ble åpnet offentlig skifte med en advokat som bostyrer i Jæren tingrett.

Forut for dette hadde han allerede skrevet en tekstmelding til søsteren der han ga uttrykk for at dersom hun ville ta ting som sto i morens navn og som han hadde betalt for så ville han «grisebanke henne ut av helvete».

LES OGSÅ: Arrangerte fotballturer og svindlet Nav

Trusler

Også søsterens ektefelle fikk flere meldinger av 49-åringen.

I disse har han blant truet med at han skulle «slå livskiten ut av ham» og andre trusler, samt «hadde navngitt ham i diverse miljøer».

Sommeren 2016 ringte 49-årigen også til en saksbehandler i Jæren tingrett.

Overfor vedkommende ga tiltalte uttrykk for at skulle skade bostyreren fysisk og at dersom han ikke fikk noe arv så ville han ringe bostyreren og fortelle ham hva han gjorde med en person for kun 500 kroner, og at det her var snakk om mange hundre tusen kroner.

Saksbehandleren skrev ned innholdet i 49-åringens trusler og formidlet dette videre til vedkommendes leder, som igjen kontaktet bostyreren og politiet.

I politiavhør har 49-åringen langt på vei erkjent å ha uttrykt seg slik, og retten kom til at han skulle dømmes for å ha forsøkt å påvirke en aktør i rettsvesenet.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at bostyreren ble skremt og at trusselen må oppfattes som et forsøk på å bevege bobehandlingen i ønsket retning.

LES OGSÅ: Hjalp jente å rømme fra barnevernet – så misbrukte han henne

Alvorlige

Retten kom også til at truslene mot søsteren og svogeren var alvorlige og at det var snakk om gjentatte trusler som var svært skremmende for de fornærmede.

Politiadvokat Are Nygård Bergh la ned påstand om at 49-åringen skulle dømmes til fengsel i seks måneder der fire av disse ble gjort betinget.

Det mente retten var for strengt og dømte ham til fengsel i 120 dager, der 100 av dager ble gjort betinget.

Han ble også frifunnet for å betale oppreisningserstatning til bostyreren.

Svein Kjetil Svendsen, 49-åringens forsvarer, sier at hans klient har anket dommen fra Stavanger tingrett.

– Selv om han har fått betydelig lavere straff enn aktors påstand er det ikke riktig at han skal i fengsel for dette, sier Svendsen til RA.

LES OGSÅ: Hadde 454 tusenlapper under madrassen – nå kan han se langt etter pengene