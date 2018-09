Hjalp jente å rømme fra barnevernet – så misbrukte han henne

Roganytt

I dommen fra Stavanger tingrett kommer det fram at fornærmede har hatt store problemer med rus og at hun har hatt en del kontakt med barnevernet.

Sommeren 2017 var hun under det offentliges omsorg og var først plassert på en barnevernsinstitusjon i Stavanger før hun deretter ble flyttet til et barnevernssenter i Bergen.

35-åringen ble kjent med fornærmede på en fest i slutten av juni 2017. Fornærmede var på dette tidspunktet på rømmen og hun trengte et sted å sove og fikk være med ham hjem.

Hun rømte fra barnevernet ytterligere tre ganger i løpet av sommeren og var da i hovedsak sammen med 35-åringen i hans leilighet i Stavanger.

35-åringen hjalp fornærmede med rømmingen med å planlegge disse, organisere reiser bort fra Bergen og kjøpte flybilletter til henne.

Stavanger tingrett la til grunn at han ga henne husrom i perioden fra 30. juni til 23. august i fjor, og at han i denne perioden hadde gjentatte samleier med fornærmede som var 14 og 15 år gammel da dette fant sted.

Filmet

Retten kom også til at han hadde filmet et av samleiene han hadde med fornærmede. Den 25. juli i fjor var fornærmede i rømmen i Bergen og oppholdt seg på et hotell sammen med 35-åringen.

I forbindelse med at det oppsto en krangel mellom dem utsatte han henne for vold og kalte henne for stygge ting. Etter voldsepisoden forsøkte fornærmede å kontakte en venninne for å få hjelp. Hun lyktes ikke med dette da 35-åringen våknet og forhindret henne fra å bruke PC-en.

Da politiet var hjemme hos 35-åringen i november i fjor ble det også funnet diverse narkotika gjemt i toalettet i boligen hans.

Sammenfallende

Da saken var oppe i retten erkjente 35-åringen straffskyld eller delvis straffskyld for volden og overgrepene mot fornærmede. Retten la også til grunn at fornærmede og 35-åringens forklaringer på langt vei var sammenfallende om det som

hadde skjedd.

Både fornærmede og 35-åringen har forklart at fornærmede sa at hun var 17 år gammel da de møttes første gang. Retten la imidlertid til grunn at han burde ha undersøkt hvor gammel hun var og at han skulle dømmes for seksuell omgang med

barn mellom 14 og 16 år.

I forbindelse med straffeutmålingen ble det lagt vekt på at det var en aldersforskjell på over 20 år mellom dem, og at det var skjerpende at fornærmede hadde utfordringer med rus og var på flukt fra barnevernet. Retten kom til at han skulle dømmes til fengsel i to år og åtte måneder der seks måneder ble gjort betinget. Han må også betale fornærmede 150.000 kroner i oppreisningserstatning.

Anne Kroken, 35-åringens forsvarer, sier at hennes klient er tilfreds med at straffen er vesentlig mildere enn aktors påstand.

– Min klient erkjente disse forholdene i september i fjor. Han har vært ett år i varetekt. Han er glad for at han omsider har fått saken avgjort og ønsker å komme videre i livet, sier Kroken til RA.

