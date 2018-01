Støre ba landsstyremøtet om å se framover

Rogalandsavis

Støres tale ble på forhånd beskrevet som én hans viktigste taler til partiorganisasjonen. Han skulle prøve å skape forsoning og samhold i et parti hvor bitre konfliktlinjer spriker i flere retninger.

Striden om den avgåtte nestlederen Trond Giske kunne fortsette i sentralstyret, ble parkert rett før partilederen gikk på talerstolen.

Lederen i Trøndelag Ap, Anne Marit Mevassvik, slo fast overfor NTB at det verken er naturlig eller mulig å gå videre med saken etter sentralstyrets konklusjon om at Giske ikke lenger er ønsket i sentralstyret.

Det ble også klart at Hadia Tajik fortsetter alene som nestleder fram til neste landsmøte, og at det ikke blir noe av et ekstraordinært landsmøte – slik noen har tatt til ord for.

Tid for å slutte rekkene

I talen manet Støre til at tiden er inne for å holde sammen.

– Lekkasjer fra interne møter og fortrolige samtaler tjener ingen annen hensikt, eller har i hvert fall ikke noe annet resultat enn å skape usikkerhet og grobunn for splittelse. Soloutspill og egne agendaer svekker oss alle. Dette landsmøtet markerer at det er tid for å slutte rekkene. At det nå er tid for å finne sammen og holde sammen, sa Støre til applaus.

I talen forsvarte han behandlingen Giske har fått og konklusjonen som ble trukket. Håndteringen har vært rettferdig og etterrettelig, slo han fast.

– Jeg er trygg på at den vil tåle historiens kritiske lys, sa Støre, som understreket at Giske har fått god anledning til komme med sin versjon. Han mener konklusjonen vil stå seg, selv om det skulle kommer ny informasjon om enkelte av varslerne.

– Å vente enda lenger, ville bare skadd partiet, sa han.

Flere landsstyredelegater ga overfor NTB uttrykk for at man nå samler seg rundt sentralstyrets beslutning. Samling i bånn, slik enkelte uttrykte det.

Forsvarte Stenseng

Støre slo også fast at partisekretær Kjersti Stenseng og partikontoret har behandlet sakene «godt og stødig». Og han er sikker på at hun vil sitte som partisekretær fram til neste landsmøte.

Stenseng selv har vært særdeles ordknapp når det gjelder konflikten med avgåtte sekretariatsleder Hans Kristian Amundsen. Opptakten til landsstyremøtet ble dramatisk da Amundsen trakk seg som leder for partikontoret på Stortinget. I en åpenhjertig begrunnelse beskrev han at forholdet til Stenseng var så anstrengt at de ikke kunne sitte i møter sammen.

Stenseng nekter å kommentere noe som helst rundt saken. Gang på gang svarer hun at eventuelle interne konflikter eller samarbeidsproblemer, er noe hun tar opp internt.

I løpet av den siste tiden har det tegnet seg et bilde av en anstrengt situasjon mellom partikontoret på Youngstorget og partikontoret på Stortinget. Stenseng nekter å si noe om hvordan hun opplever situasjonen.

– Den diskusjonen har jeg ikke tenkt å gi noe mer næring til enn det som er sagt, sier hun.

Hun er imidlertid tydelig på at hun ikke har vurdert å trekke seg fra sin egen stilling, og at hun er svært innstilt på å sitte fram til landsmøtet om et års tid.

Skamfølelse ga sterkt inntrykk

Støre la i talen mye vekt på at varslere skal tas på alvor, og han brukte tid på å takke varslerne for å ha kommet fram med sin historie.

Den skamfølelsen som mange har følt på, er noe av det sterkeste inntrykket han sitter igjen med. Og han tror skamfølelsen er noe mange menn må jobbe hardt for å forstå hva handler om.

– For mange av oss er denne skamfølelsen fremmed og ukjent. Men det er en skam som stikker dypt, som kan vare lenge, og som kan gjøre svært vondt, sa han.

Støre slo ellers i talen fast at politikken fortsatt er mannsdominert og at kvinnelige politikere oftere utsettes for baksnakkelser, ryktespredning og hersketeknikker.

– Kampen for likestilling er ikke over, sa han.

Han understreket at metoo ikke blir lagt til side fra Aps side selv om partiet nå lukker metoo-saker. Kjernen er at folk i maktposisjon bruker den til å krenke andre, såre dem og ta fra dem frihet.

