Tour of Norway blir likevel arrangert i 2020

I desember ble det kunngjort at etapperittet Tour of Norway, som har vært arrangert siden 2011, ikke kom til å gjennomføres i 2020, på grunn av at finansieringen ikke var på plass.

Nå melder imidlertid rittsjef Roy Hegreberg til TV 2 at det blir sykkelfest i Stavanger-regionen i mai likevel.

Sykkelrittet skal gå over fire dager i Rogaland fra 21. til 24. mai. 18 lag kommer til å stille, deriblant de norske lagene Uno-X, Development Team, Joker Fuel of Norway og Team Coop.

Foreløpig er det klart at to av etappene skal ha start og målgang i Stavanger.