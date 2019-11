På det meste var over 13 000 inne – cupfinalepakkene revet bort på minutter

Følg RA Sporten på Facebook !

Søndag klokken 12 åpnet Viking sitt åpne salg av cupfinalepakker.

Salget foregikk via nettet, og i løpet av få minutter var alle pakkene bestående av billett, drakt, skjerf og flagg utsolgt.

Mange rakk ikke å få bestilt billetter selv om de satt parat på slaget klokken 12.

– Det var på det meste 13000 mennesker i systemet - så trykket var enormt, skriver Viking på sine Facebook-sider.

Det finnes fortsatt en mulighet for dem som ikke klarte å bestille seg billett. Tirsdag morgen klokken 9 legger forbundet ut 2750 billetter for salg via ticketmaster.no.

Viking opplyser i tillegg at de vil legge ut eventuelt uavhentede billetter for salg tirsdag kveld klokken 19.