Oilers-treneren etterlyser is

Oilers er kun to uker unna å gå på is, men én ting bekymrer den nyansatte Oilers-treneren Anders Gjøse. Stavanger-karen har latt seg forundre over at det ikke har vært isflater tilgjengelig i Stavanger gjennom sommeren.

På vinterstid ligger det fire isflater på rekke og rad fra DNB Arena, via Stavanger Ishalls to flater, til Siddishallen. I tillegg har Sørmarka Arena ishockeyrink. Ingen av disse har hatt is etter sesongen tok slutt i april.

– Det er veldig lett å si at det er synd, og ikke i stil med resten av slik ishockeyen er driftet her. Inntrykket utenfra, etter å ha vært mange andre plasser, er at Stavanger er en veldig god idrettsby. Det står ikke i stil med det inntrykket, eller ishockeyens kvalitet her, at det ikke er isflater i drift året rundt, sier Gjøse til RA.

Han mener det skaper flere utfordringer:

Barn og unge mister primæraktiviteten altfor lenge.

Konkurrerende virksomheter på juniornivå har mulighet for is i Norge, noe som setter Stavanger-spillerne i en vanskelig posisjon.

Motstandere for Oilers’ A-lag har tilgang til å jobbe med detaljer på is om sommeren, noe ikke Oilers får.

– Ser man i samme segment i Sverige har spillerne én ekstra sesong i løpet av tre år, sier Gjøse.

Gjøse: – Burde vært løst

– Men det er vel ikke elitelaget til Oilers dette går ut over?

– Ikke først og fremst. Det er barn og unge som er nummer én, sier treneren.

– Tror du det er et kostnadsspørsmål?

– Nå får vi plutselig betalt for strømmen. Det er også flere eiere og driftere av hallene her, men jeg synes det burde blitt løst på et vis, sier Gjøse – og trekker linjer tilbake til sin egen oppvekst:

– Da jeg spilte her, og det var Siddishallen 1 og 2, var det mer istid per utøver. Vi er mer manko på istid nå.

Siddishallen er oppusset og blant isflatene på Tjensvoll. (Kristoffer Knutsen)

Idrettssjef i Stavanger kommune, Arne Tennfjord, forteller at han ikke har oppfattet en ønske fra isidrettene (ishockey og kunstløp) om sommeris. Det han derimot opplever som et sterkt ønske er å komme raskere i gang på høsten. Med is tilgjengelig før skolestart vil klubbene få en mulighet til å arrangere treningsleirer og camper.

Vil ha flere isflater utenfor Stavanger

Han har likevel en viss forståelse for bekymringen for de eldste aldersgruppene som går uten tilgang til is gjennom hele sommeren. De yngste mener han har godt av å prøve ut andre aktiviteter gjennom sommeren for å ikke gå lei.

– Nå vil jeg også presisere at kommunen arbeider for at våre kommunale isflater skal være mest mulig åpne gjennom hele året, sier Tennfjord.

At isdekningen per utøver er lav finnes det en grunn til.

– Grunnen til at dekningen nå er dårligere enn tidligere er at alle de ulike aldersgruppene trener langt flere økter per uke nå enn de gjorde for 10–15 år tilbake. Dette har med utviklingen innen idretten å gjøre og som vi ser i alle idretter, sier idrettssjefen.

Det foreligger ingen planer om å utvide med flere isflater i Stavanger, og håpet til kommunen er at nabokommunene Sandnes og Sola skal bygge ut flater. Det vil naturlig nok fjerne noe av belastningen som er på anleggene langs Madlaveien på Tjensvoll. Stavanger Hockey har nemlig vokst til å bli en av Europas aller største ishockeyklubber.

Foreløpig går diskusjonene rundt ishallene på lenger åpningstider gjennom vinterhalvåret. Det er noe Stavanger kommune og Stiftelsen Stavanger Ishall jobber med en intensjon om å få til, ifølge Tennfjord.

Det har seg nemlig slik at stiftelsen har en driftsavtale på både Stavanger Ishall og Siddishallen. Avtalens lengde er på 30 år.

ISHALLER

I Stavanger er det fem isflater:

Siddishallen (én isflate, eid av Stiftelsen Stavanger Ishall)

Stavanger Ishall (to isflater, eid av Stavanger kommune)

DNB Arena (én isflate, eid av Oilers Invest AS)

Sørmarka Arena (én isflate for ishockey, eid av Folkehallene IKS)

