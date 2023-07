Oilers klar til start: – Hardt kjør

– Jeg er veldig tilfreds med bredden i laget. Det blir hardt kjør helt fra begynnelsen, sier Gjøse til RA.

Det er kun to uker til første offisielle isøkt og samtlige brikker er på plass til sesongen som starter rekordtidlig i Stavanger. Allerede 11. august spiller Oilers mot Team Zuccarello i Zuccarello All-Star Game, før det spilles treningskamper i den slovenske byen Bled.

31. august kommer Färjestad til DNB Arena for sesongens første offisielle kamp i Champions Hockey League. Da får Oilers en mulighet til å måle krefter mot laget de har hatt en relasjon til gjennom blant andre tidligere trener Gunnar Johansson.

– Ser du noen ting som kan forbedres i laget allerede nå?

– Nei, jeg føler vi har en veldig komplett stall. Det er ikke noen ting jeg føler stikker ut av mangler. Det er derfor vi på en måte velger Bourque også. Det gjenstår å se i praksis, men ut fra tanken vår er det en bra bygget stall både aldersmessig, komplementære ferdigheter, størrelse og fart, sier Oilers-trener Gjøse.

Oilers prioriterte ikke fatning

Han legger raskt til at det er én ledig plass på importkvoten, som er på seks spillere den kommende sesongen i eliteserien.

Den nyeste signeringen, Simon Bourque, blir Oilers’ niende back som signeres inkludert junioren Philip Mønnich Hagen. Kun Andreas Klavestad er høyrefattet av de ni backene Gjøse har til disposisjon.

– Hva tenker du om at det ikke var en høyrefattet dere hentet nå?

– Jeg tenker at vi ikke har så mange høyrefattede, men det viktigste er kvalitetene han bringer. Vi har hatt veldig mange gode backer på blokken, men føler vi savnet noen som kan være rolige under hardt press i overtall. Det synes vi han her har på en fin måte med pucken generelt. Offensivt utpreget back som vi gleder oss til å ha på isen, sier Gjøse.

– Bourque har vært med på å vinne QMJHL to ganger. Hvor mye hadde vinnererfaringen å si for valget?

– Det er selvfølgelig et pluss. Har vært kaptein i Frankrike og har spilt tre år i Europa. Til rollen han er tiltenkt virker han som en robust fyr som i tillegg er det spillemessig. Det er en robust skikkelse å ha i garderoben også med den erfaringen han har, sier treneren.

---

Oilers-stallen 2023–24

Keepere: Henrik Holm og Jens Hoekstra.

Backer: Andreas Klavestad, Cliff Watson (ny), Sondre Bjerke (ny), Kristian Østby, Patrick Ulriksen, Thomas Higson, Philip Mønnich Hagen (junior), Nicolai Bryhnisveen og Simon Bourque (ny).

Løpere: Anders Tangen Henriksen, Mathias Trettenes (ny), Greg Mauldin, Tristan Langan (ny), Patrick Elvsveen (ny), Tommy Kristiansen, Martin Gran (ny), André Bjelland Strandborg, Oliver Calik (junior), Iver Wick Karlsen (junior), Ludvig Hoff, Amandus Segadal Klungtveit (junior), Dan Kissel, Sander Husebø, Christoffer Karlsen og Nick Dineen.

---