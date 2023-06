Rekordår for Oilers – spår svakere 2023

Ishockey, ONS, konserter og håndball. 2022 ble året der folk omsider fikk strømme til DNB Arena igjen etter to år med pandemi. Det gjorde at Oilers som konsern endte opp med en omsetning på 117 millioner kroner. Det ble også tidenes sterkeste resultat for ishockeykonsernet med 13,7 millioner i driftsresultat og 10,3 millioner i årsresultat etter skatt og finanskostnader.

Gjelden har også krympet. Noe av den totale gjelden er fordelt på ansvarlige lån fra aksjonærer, forskutterte sponsoravtaler og isleie fra Stavanger kommune. Det de må betale renter på er derimot nede i 56 millioner kroner, og er knyttet til DNB Arena.

Egenkapitalen i Oilers er nå på 65 millioner kroner.

– Det er de gode nyhetene, sier Oilers-eier Tore Christiansen til RA.

– Kommer det til å komme et slikt år igjen?

– Det tror jeg absolutt, men det kommer til å svinge. Nå har vi hatt noen år med samme beløpet på sport. Nå blir vi utfordret, og da må vi våge å være en toppklubb. Samtidig vil vi også få frigjort kapital, sier styrelederen.

Vi ser at det året vi er inne i nå, selv om vi har vunnet og spilt finaler, kommer til å bli tøft. — Tore Christiansen

Oilers 2023 blir annerledes

Sammen med resten av aksjonærene har han dermed fått et godt grunnlag for 2023, selv om det er store utfordringer knyttet til økte kostnader.

– Vi ser at det året vi er inne i nå, selv om vi har vunnet og spilt finaler, kommer til å bli tøft. Det kommer ikke til å ligne på det 2022-året vi hadde i det hele tatt. Importspillerne er blitt 20–25 prosent dyrere bare på grunn av valuta, vi har merket inflasjon på alle tingene vi kjøper og klarer ikke ta alt inn igjen gjennom omsetningen, sier Christiansen.

Likevel har de valgt å ikke øke billettprisene og lignende tilsvarende.

– Folk er følsomme økonomisk, og det har vi ivaretatt, sier han.

Garderobe til kvinnelaget, ny kube og oppgraderinger i DNB Arena er noe av det de bruker penger på i 2023. Selv om hallen nærmer seg elleve år er det lite som tyder på det for publikum.

Alle er skjønt enige om at vår region fortjener å ha en toppklubb i ishockey. — Tore Christiansen

Oilers-eier Tore Christiansen ser litt delt på veksten i spillerlønninger. (Kristoffer Knutsen)

Ingen Oilers-utbytte

Det er nemlig der de ønsker å investere penger, også i framtiden. Endringer og oppgraderinger er blitt en vane i arenaens historie.

– Oilers skal aldri være en utbyttemaskin. Vi skal drive for oss selv, og skal være en sunn klubb som kan leve av seg selv. Vi kommer også til å få en aldrende arena, og er nødt å ta vare på den, sier Christiansen.

– Så det er ikke et ønske fra eierne om utbytte?

– Alle eierne er håndplukket, og ingen av dem tenker på utbytte. Alle er skjønt enige om at vår region fortjener å ha en toppklubb i ishockey. Så har vi satt oss i en posisjon der andre ser på oss og tenker at vi gjør riktig, sier Oilers’ største aksjonær.

Christiansen sitter på litt over 58 prosent av aksjene gjennom familieselskapet JOB Holding AS. Åge Westbøs Westhawk AS har litt over 21 prosent av aksjene, mens Jørgen Gismervik (6,512 prosent), Cato Østerhus (5 prosent), Kjartan Håkull (5 prosent), Snorre Haukali (2,118 prosent) og Johan Fredrik Brandt (2,118 prosent) sitter på de resterende aksjene.

Spillerlønninger i norsk ishockey

Spillerlønningene har skutt i været de siste sesongene. Informasjon RA kjenner til er at norske spillere i Norge får vesentlig bedre betalt nå enn for et par sesonger siden.

– Han som startet pengegaloppen har sagt at han ikke kan være med på pengegaloppen. Det har medført at de norske spillerne får bedre betalt, sier Christiansen – og sender et stikk til Vålerengas sportssjef Anders Myrvold.

– Det er blitt dyrere å drive ishockey, og det er bra at vi har et godt resultat fra fjoråret å ta med oss inn i dette året. Jeg som styreleder er bekymret av at spillerne er blitt dyrere, men jeg er også glad for at yrket får bedre lønn, sier Oilers-styrelederen.

Han reagerer også på at det legges opp til at flere av spillerne skal ut av landet.

– Markedets etterspørsel skaper dermed en ubalanse i systemet, sier Christiansen – og legger til:

– Jeg heier på at de norske spillernes lønn skal opp, og at de skal bli gode. Men jeg heier ikke på feil prising.

Veien videre for Christiansen og norsk ishockey

De siste årene har han i stor grad engasjert seg utover vervet som styreleder i Stavanger. Christiansen er styremedlem i Elitehockey AS – selskapet som styrer eliteserien. Der ligger også mye av arbeidsinnsatsen de kommende årene.

– Hva kommer du til å engasjere deg i framover?

– Jeg kommer alltid til å blande meg på Tjensvoll og være støttende der. Så ønsker jeg å bruke mer tid på Elitehockey og det som skal til for å få klubbene til å gå bedre i takt. Det er en radikal endring, og vi er bedre til å samarbeide for å øke interessen og bredden i norsk ishockey. Det er fortsatt ekstremt mye ugjort. I og med at Terje (Haukali, daglig leder i Oilers) og Pål (Haukali Higson, Oilers’ sportsdirektør) er flinke ishockeyledere trenger jeg ikke gjete dem, så nå er jeg mer konsulent og rådgiver. Jeg bruker en del tid, men det er fordi at jeg elsker det, sier Christiansen.

