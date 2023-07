Gjøses Oilers lukter gullkamp

Signeringspennen til Oilers’ sportsdirektør Pål Haukali Higson har fått hvile, og trener Anders Gjøse vet hvilke kort han har på hånden til debutsesongen som Oilers-trener. Forventningene han må håndtere i hjembyen er som alltid at de skal være i toppen.

Klubbens ambisjon står fast; Oilers skal være topp tre i serien og spille finale. Uansett er det forventninger om gull fra omgivelsene. To strake sesonger med dobbeltgull har ikke lagt mindre press på Gjøse.

Verktøyene han har fått står i stil til oppgaven. Fem av seks importplasser er brukt og han har fått tilført noen solide norske spillere.

Oilers må prestere raskt med nytt trenerteam, og forutsetningene er til stede. — Kristoffer Knutsen

Mathias Trettenes, Tristan Langan og Simon Bourque tilfører en kreativitet som deler av publikumet har savnet de siste årene. Med Trettenes har Oilers sikret seg en ny kaptein etter at Dennis Sveum la skøytene på hyllen. Stavanger-mannen løfter laget både av og på isen. Det er en stjerne som vender hjem. Noen ville nok roet ned. Der er ikke Trettenes. Han er hardtarbeidende og skal vinne.

Det vil også smitte over på de stadig yngre medspillerne. 41-åringen Greg Mauldin blir, i likhet med Trettenes, en nøkkelperson i garderoben. Det hjelper Oilers gjennom et nødvendig generasjonsskifte som er i gang. Heldigvis for klubben er det ikke altfor store utskiftninger som er gjort. Stallen er derfor veldig stor med alle juniorene som er signert fra eget akademi.

Skal ungguttene få spilletid er de avhengige av sterk utvikling eller skader på etablerte spillere. Det kan bli en vanskelig balanse om Oilers har flaks med skader. Da blir fort utlån et alternativ ettersom gapet mellom U20-ligaen og eliteserien er for høyt. I tillegg til de fire juniorene med kontrakt (Oliver Calik, Philip Mønnich Hagen, Amandus Segadal Klungtveit og Iver Wick Karlsen) er det mange andre som banker på døren til A-laget i akademiet. Blant dem er lillebroren til trener Gjøse, backtalentet Adrian Gjøse Monsvik.

Tilskuddene utenfra blir viktige. Patrick Elvsveen har mye uforløst med seg, og kan fort gå gang på poengproduksjonen i DNB Arena med en større rolle enn han har fått på Hamar. Farten og energien tilfører en spillertype som egentlig har manglet etter at Peter Lorentzen ga seg i 2019. For den andre Hamar-gutten, Martin Gran, blir det en mulighet til å vise at han kan produsere bra for et topplag.

Foran keeper Henrik Holm skal mange nye inn. Sondre Bjerke har tatt et tydelig valg om å spille for Anders Gjøse framfor Petter Thoresen (Storhamar), og får følge inn av nevnte Bourque og amerikaneren Cliff Watson. Samtidig har Nicolai Bryhnisveen kommet tilbake til DNB Arena etter én sesong på utlån til danske SønderjyskE.

Laget som helhet framstår klart styrket fra forrige sesong, og det store spørsmålet er ikke om Oilers er et sterkt nok lag. Det kommer til å handle mer om hvordan spillergruppen håndterer stilovergangen fra Todd Bjorkstrand til Anders Gjøse. Der kommer trenerens personlige egenskaper inn. Gjøse er en dyktig selger overfor spillerne, og er heldig som har med seg en gruppe rutinerte herrer i garderoben.

Det er nemlig den sterke garderoben som er Oilers’ fremste styrke inn i den kommende sesongen. Spillerstallen er sterk, treneren er god og alt ligger til rette, men det er kjernen av spillere som har vært med på å vinne tidligere som kan holde nervene i laget i sjakk gjennom sluttspillet og tøffe kamper – og de blir det mange av.

Henrik Holm, Tommy Kristiansen, Greg Mauldin, Mathias Trettenes, Patrick Ulriksen og resten av kjernen vet at det koster å vinne. Snarveier fører til tap, og det er de fullstendig klar over. For å vinne må de være helt samhandlet og alle egoer må flyttes til side. Det er Oilers bygget for.

De store utfordringene kommer tidlig med tøffe internasjonale motstandere som Färjestad, Växjö og Red Bull Salzburg. Deltakelsen i Champions Hockey League kan naturligvis føre til en svakere sesongstart hjemme, men er samtidig viktig for å sette norsk ishockey på det internasjonale hockeykartet.

Oilers må prestere raskt med nytt trenerteam, og forutsetningene er til stede.

Derfor forsvinner ikke lukten av gullkamp fra DNB Arena etter alle endringene.

