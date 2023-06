Derfor kommer Trettenes tilbake til Oilers

Mathias Trettenes’ hjemkomst ble feiret med brask og bram da Oilers inviterte til pressekonferanse i forbindelse med klubbens sponsorturnering i golf fredag. På Sola Golfklubb kom 29-åringene inn til stor applaus og skrev under på den fem år lange kontrakten – som i tillegg er den lengste i Oilers-historien.

Det er et langt tidsperspektiv, men verken klubben eller Trettenes har noe å utsette på det. Stavanger er tross alt hjemme for familien Trettenes, som nå består av ham, fruen Julie Trettenes (tidligere Christiansen, datter av Oilers-eier Tore Christiansen) og sønnen Bo.

Familien, det nyoppussede huset i Stavanger og den lange relasjonen til Oilers har naturligvis spilt inn i valget om å komme hjem for landslagsstjernen som for under én måned siden var med på å slå Canada i VM.

– Klart totalpakken har noe å si, men det er ikke ene og alene familien eller noe sånn som har avgjort. Det er mange andre faktorer også, som for eksempel det nye trenerteamet med Anders Gjøse og Marius Trygg. Vi har hentet noen interessante norske spillere, og har en norsk stamme med spillere som Henrik (Holm, Oilers-keeper) og Tommy Kristiansen, sier Trettenes til RA – og slår fast:

– Det er en sykt fin miks av spillere her.

Han kan spille internasjonal ishockey, men kommer hjem for å være en bærebjelke for oss både av og på isen. — Pål Haukali Higson

Trettenes nær utlandet

– Hvor nær var du å signere i utlandet?

– Ganske nær, for jeg hadde en del tilbud der ute, sier han.

Etter det RA kjenner til skal det blant annet ha vært stor interesse for 29-åringen i Sveits. Der har Trettenes tidligere vært kaptein for Swiss League-klubben La Chaux-de-Fonds, og i tillegg fått noen kamper i National League for Biel-Bienne.

Det er en omfattende CV fra utlandet han tar med seg hjem til Stavanger. Den inneholder blant annet spill i Sveits, Sverige, Tyskland – og nå senest Finland.

Valget om å komme hjem var også med på å gjøre det greit med en femårskontrakt.

– Da begynner jeg å komme opp i årene. Jeg er stolt av å bli tilbudt en så lang kontrakt som fem år, sier Trettenes.

Jeg er ganske klar på at jeg leder med mine egenskaper, men det gjør jeg uansett om jeg får en bokstav på brystet eller ikke. — Mathias Trettenes

I europeisk ishockey er kontraktslengden å betrakte som ekstrem. Det er oftest avtaler på én eller to sesonger som gjelder. Oilers har vært i førersetet på å sikre kontinuitet gjennom toårskontrakter.

For sportsdirektør Pål Haukali Higson var det ikke et vanskelig valg å finne fram penn og papir da Trettenes ga beskjed om at han ønsket en retur til DNB Arena.

Det er slik at mange av de lokale spillerne som opplever suksess til enhver tid vil være aktuelle dersom de ikke ønsker å være ute. Et godt eksempel på det var under koronapandemien. Da ble Rudolfs Balcers plutselig utlånt til Oilers mens NHL hadde utsatt sesongen.

– Det er Mathias sitt valg å komme tilbake, og jeg synes det er kjekt med et langsiktig perspektiv for klubben. Han kan spille internasjonal ishockey, men kommer hjem for å være en bærebjelke for oss både av og på isen, sier Higson.

Oilers' sportsdirektør Pål Haukali Higson. (Paul Henrik Gaalaas-Hansen)

Kaptein Trettenes i Oilers?

Internasjonalt vil Trettenes også få prøvd seg. Som regjerende norgesmester skal Oilers spille i Champions Hockey League, og tjuvstarter derfor sesongen med hjemmekamp i DNB Arena allerede 31. august.

Nivået på eliteserien mener 29-åringen er blitt bra.

– Vi skal være glade for norske spillere i Norge. Dette produktet må vi bygge opp, sier han.

Trettenes har spilt 234 seriekamper for Oilers tidligere, men har også vært ute i den store verden. Den erfaringen er langt på vei med på å gjøre ham i stand til å lede laget som kaptein.

– Det er trenerteamet som avgjør det, men Mathias er uten tvil en kandidat til det, sier Higson.

– Hva tenker du om å eventuelt bli Oilers-kaptein, Trettenes?

– Jeg er ganske klar på at jeg leder med mine egenskaper, men det gjør jeg uansett om jeg får en bokstav på brystet eller ikke, sier 29-åringen.

Kapteinsrollen ble ledig i Oilers etter forrige sesong. Da valgte Dennis Sveum å legge skøytene på hyllen for å bli fysisk trener.

MATHIAS TRETTENES

Født: 8. november 1993

Posisjon: Center

Fatning: Venstre

Har tidligere spilt 234 seriekamper for Oilers.

Signerte fredag en femårskontrakt med klubben.

