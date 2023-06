Trettenes klar for Oilers

Stavanger-gutten Mathias Trettenes returnerer til Oilers. Det offentliggjorde klubben på en pressekonferanse på Sola Golfklubb i forbindelse med Oilers’ årlige sponsorturnering fredag.

- For aller første gang skal vi skrive en kontrakt på fem år, sier Oilers’ sportsdirektør Pål Haukali Higson.

29-åringen kommer hjem etter spill ute de tre foregående sesongene. Først var han to år i den sveitsiske klubben La Chaux-de-Fonds med utlån til, før han tok ett år i finske HPK. I mellomtiden har Trettenes vært en toneangivende spiller på det norske landslaget – der han i årets VM var med på den sensasjonelle seieren mot Canada sammen med de øvrige Stavanger-guttene Johannes Johannesen, Markus Vikingstad og Thomas Berg-Paulsen.

Trettenes forlot Oilers etter han slo “Siddis-rekorden” med 56 målpoeng i grunnserien i 2019-20-sesongen. Det var flere poeng enn den over 30 år gamle rekorden som Stavanger-karen Rasmus “Babu” Gjesdal hadde.

Det er den niende Stavanger-gutten som er klar for Oilers den kommende sesongen. Dermed er klubben oppe i like mange Stavanger-gutter som de hadde signert fra forrige sesong inkludert juniorkontrakter. Thomas Berg-Paulsen har allerede forlatt Oilers til fordel for SHL-klubben Malmö Redhawks, mens Noah Bergesen Aarthun (Lørenskog) og Vegard Faret ikke har kontrakt i DNB Arena for den kommende sesongen.

Artikkelen oppdateres.

---

MATHIAS TRETTENES

Født: 8. november 1993

Posisjon: Center

Fatning: Venstre

Har tidligere spilt 234 seriekamper for Oilers.

---