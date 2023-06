Spesiell sommerjobb for Oilers’ treningsmaskin (41)

Greg Mauldin er ikke som alle andre. 41-åringen forbereder seg til sin 20. sesong som seniorspiller i ishockey. Selv om han fylte 41 år lørdag er det lite som tyder på at det er en mann ved enden av karrieren. Treningsiveren og gleden overgår eventuelle aldringstegn, som for øvrig ikke har vist seg ennå.

I Oilers er Mauldin kjent som en treningsmaskin, og kanskje å være den medspillerne måler seg opp mot. Bak det ligger det mye arbeid og investering i kroppen. Lange og hyppige treningsøkter gjør ham i god nok form til å fortsatt være en toneangivende ishockeyspiller, samtidig som det er over tolv år siden forrige NHL-kamp.

Gleden av å spille ishockey er sentral i motivasjonen for 41-åringen.

Denne sommeren er det likevel litt annerledes, men i desto mer eksentrisk retning. Mauldin har nemlig fått seg sommerjobb.

– Faren til en kompis har et entreprenørfirma og var nødt å få litt hjelp. Da tilbudte jeg meg, og det er mye hardt arbeid. Det er veldig bra for meg, sier Mauldin til RA.

Vingen Greg Mauldin bruker kroppen godt på jobb, og trives med det. (Privat)

Ekstrem hverdag for Oilers-Mauldin

Det betyr at 41-åringen står opp klokken 4.00 hver morgen hjemme i Holliston, like utenfor Boston. Da gjennomføres dagens første treningsøkt før han tar en rask dusj og går i gang med jobb klokken 7.00. Etter ni timer med tung fysisk jobb for å flytte på betongelementer og granitt er det rett tilbake til trening. Dagens andre økt, og det skjer kun noen uker etter han kjempet seg gjennom et sluttspill med ekstreme smerter i mageregionen.

Treningsopplegget til amerikaneren er allerede ekstremt, men blir tatt til nye høyder med den fysiske jobben som kommer i tillegg. Han har heller ikke særlig lyst på ferie. Rutinene i livet er han rett og slett for glad i.

Kanskje var det de gode rutinene i hverdagen som bidro til at han debuterte for Columbus Blue Jackets i 2003-04-sesongen. Eller fikk ny NHL-kontrakt med New York Islanders, og deretter Colorado Avalanche.

Jeg ville tilbake som spiller. Det elsker jeg, men jeg elsker ikke treneryrket nok ennå til å ikke spille for å satse på det. — Greg Mauldin

I stor grad har karrieren til Mauldin vært delt i to: Først var det NHL og Nord-Amerika, deretter europeisk ishockey.

Da han flyttet til Europa i 2012 tilbrakte Mauldin fem sesonger i sveitsiske Fribourg-Gottéron – som Oilers møtte i Champions Hockey League forrige sesong. Avtrykket han etterlot seg i byen var nok til at supporterne sto igjen etter å ha tapt mot Oilers i CHL for å hylle Mauldin, eller “Barracuda” (strålefinnefisk) som de kaller ham etter en hårsveis han hadde en gang i løpet av over 200 offisielle kamper for klubben. I løpet av de fem årene i Sveits lærte han seg fransk, og har fortsatt god kontakt med folk fra byen som også har vært på besøk i Stavanger gjennom de årene han har spilt.

Greg Mauldin er som regel i styrkerommet i DNB Arena. Her fra hans første periode i klubben. (Pål Karstensen/Rogalands Avis)

Ikke trener, men Stavanger Oilers-spiller

At det ble Stavanger og Oilers i 2018 var nærmest tilfeldig. Det kroatiske laget Medvescak Zagreb betalte ikke ut lønn, og Mauldin ble ledig på markedet. Forholdet viste seg å bli lenger enn ut sesongen 2018-19, som var utgangspunktet. Nå er det den femte sesongen i Stavanger han gjør seg klar til.

Valget om å fortsette som spiller var enkelt ifølge Mauldin. Etter den alvorlige hamstringskaden som satte ham ut i 2020 tok veteranen på seg en trenerjobb i USNTDP (det amerikanske utdanningsprogrammet for ishockeyspillere). Det ble nesten to sesonger der før han returnerte til spill for Kalamazoo Wings i ECHL som en del av reservestallen, og deretter tilbake til Oilers. 41-åringen forteller at han kjente på gleden på isen med en gang han var tilbake med fullt utstyr.

Derfor var det heller ikke aktuelt for ham å bli trener akkurat nå.

– Jeg ville tilbake som spiller. Det elsker jeg, men jeg elsker ikke treneryrket nok ennå til å ikke spille for å satse på det. Jeg synes det er gøy å være ishockeyspiller, og jeg elsker det, sier Mauldin.

Laget han kommer tilbake til blir annerledes fra det han forlot etter det andre strake NM-gullet. Et varslet generasjonsskifte er i full gang, og hele trenergarderoben i DNB Arena er skiftet ut.

Greg Mauldin (nummer to fra høyre) vant byttå med Oilers for andre gang forrige sesong. Av de på bildet er det kun Tommy Kristiansen (til venstre for Mauldin) som blir igjen i DNB Arena neste sesong med amerikaneren. Daniel Bøen Rokseth (t.v.) drar til Vålerenga, mens Christian Bull returnerer til Østerrike. (Carina Johansen/NTB)

Mentor i Oilers-garderoben

Mange av signeringene som er gjort så langt er unge spillere. Da blir Mauldins rolle i laget viktig. 41-åringen tror naturligvis han kan bidra med erfaring.

– Det er viktig med alle de unge som kommer opp. Jeg må være en mentor for dem, og en stemme i garderoben. Vi har vært heldige de siste årene med en voksen spillergruppe, men nå skjer det endringer. Noe av det viktigste jeg kan gjøre er å bidra til gode treningsvaner og hvordan vi håndterer tette kamper, sier Mauldin.

Det med tette kamper har nærmest vært en spesialitet for ham. Under gamletrener Todd Bjorkstrands ledelse var Mauldin stort sett å se på isen da kampene skulle avgjøres, enten for å jakte utligning eller beholde ledelsen. I ishockey er det mer ekstremt i de situasjonene ettersom lag ofte tar ut keeper for å spille med én ekstra utespiller.

Poengmessig har Mauldin også vist godt igjen i de jevne kampene. Selv om han spilte skadet i sluttspillet kom det to mål og én assist i løpet av de sju finalekampene mot Storhamar i april. Da Oilers tok den første seieren i CC Amfi spilte amerikaneren nesten 20 minutter.

Erfaringen fra de situasjonene er noe av det Mauldin tar med seg tilbake til DNB Arena før den kommende sesongen, sammen med et liv i ishockey som er lenger enn lagkompisenes alder.

Fram til sesongoppkjøringen begynner i Stavanger skal Mauldin bli i Boston-området. Og det er noen liter svette igjen av 41-åringens sommer.

– Er det din siste sesong?

– Ikke hvis jeg holder meg frisk og verdifull for laget. Det er en forutsetning at jeg bidrar med noe. Så vi får se om ett år, sier Mauldin.

Greg Mauldin er allerede tidenes eldste Oilers-spiller. Den rekorden vil han forbedre daglig det neste året. (Carina Johansen/NTB)

GREG MAULDIN

Født: 10. juni 1982 (41 år)

Fra: Holliston, Massachusetts, USA

Posisjon: Center / ving

Høyde: 180 cm

Vekt: 90 kg

Fatning: Høyre

Har tidligere spilt i NHL for Columbus Blue Jackets, New York Islanders og Colorado Avalanche.

Klar for sin femte sesong i Stavanger Oilers.

