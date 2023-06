Den naturlige kapteinen og frontfiguren

Stjernespilleren Mathias Trettenes kommer hjem til Stavanger og Oilers etter tre sesonger i utlandet. Stemningen i Oilers er nærmest som at Messias har returnert. Det er heller ikke langt fra sannheten med femårskontrakten som 29-åringen har skrevet under på.

Etter han tok Rasmus «Babu» Gjesdals poengrekord, også kjent som Siddis-rekorden, i 2019-20-sesongen var det ingen tvil om at det lå et nytt utenlandseventyr for Trettenes’ føtter. I løpet av de tre årene har han både hatt stor suksess i Sveits som toppspiller for La Chaux-de-Fonds og én sesong i den finske toppserien Liiga for HPK. Han har også fått noen kamper i den sveitsiske toppligaen for Biel-Bienne.

Tidspunktet for hjemkomsten kunne ikke vært bedre. 29-åringen med erfaring fra Sveits, Finland, Sverige og Tyskland tar det med seg hjem til et lag som står midt i et generasjonsskifte. Det gjør ham også til et helt naturlig kapteinsemne.

Etter at Dennis Sveum valgte å legge skøytene på hyllen er det en ledig C som skal broderes på et bryst. Selv i en garderobe med ledertyper som Greg Mauldin og Tommy Kristiansen er Trettenes den soleklare kapteinen.

Han er sannsynligvis den beste norske ishockeyspilleren som ikke heter Mats Zuccarello, og står for verdier som er viktige å ha med seg i et generasjonsskifte.

Treningsiveren og erfaringen som Trettenes besitter gjør ham i stand til å stå i front for «nye Oilers».

Den lokale profilen han fører med seg er også med på å krydre det hele. Han er Stavanger-gutt, i likhet med åtte av de andre spillerne som har kontrakt neste sesong. Om trener Anders Gjøse er fra Stavanger eller Sandnes spiller ingen rolle.

Oilers nye profil er lokal.

Mathias Trettenes blir frontfiguren.

