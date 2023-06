Gjorde noe unikt med Oilers-spiller: – Helt sykt

For første gang har Patrick Elvsveen flyttet fra Hamar, og det for å satse på ishockey hos rivalen Oilers. Etter å ha bodd hele livet på Hamar Vest og spilt i gult og blått er det omsider klart for forandringer i 20-åringens liv.

Vel på plass i DNB Arena hos sin nye arbeidsgiver er løperen tilfreds med valget om å gå til Oilers, og er rask med å komme med begrunnelsen.

– Jeg har spilt for Storhamar hele livet, så jeg synes det har vært veldig positivt nå egentlig. Jeg tok et valg for min utvikling, og er veldig fornøyd med det jeg har gjort. Jeg er tatt kjempegodt imot her, og det virker som en fin gruppe. Jeg er veldig fornøyd, sier Elvsveen til RA.

– Hva legger du i det med utvikling?

– For det første trengte jeg noe nytt. Jeg har hatt en god dialog med Stavanger og Gjøse. Fikk et bra inntrykk og følte meg ønsket og at det var et bra valg for min del å dra til en annen toppklubb, sier Elvsveen.

Mens 20-åringen prater ser han utover arenaen der han og Storhamar tapte finalekamp sju, og dermed byttå, i april. I løpet av tiden som har gått etter det har det skjedd store forandringer i DNB Arena. Rent estetisk er kuben fjernet, og isflaten er midlertidig byttet ut med håndballdekke. De største endringene er likevel i klubborganisasjonen.

Jeg har mer inne offensivt enn hva jeg har vist og brukt. — Patrick Elvsveen

Anders Gjøse har overtatt jobben som hovedtrener etter Todd Bjorkstrand, og hele trenerteamet er skiftet ut. På spillersiden er det også flere store endringer. Kaptein Dennis Sveum har lagt skøytene på hyllen for å bli fysisk trener, og flere spillere har funnet nye utfordringer – deriblant Thomas Berg-Paulsen som skal til SHL-klubben Malmö Redhawks.

Oilers-løper Patrick Elvsveen har aldri bodd utenfor Hamar før. (Kristoffer Knutsen)

PATRICK ELVSVEEN

Født: 16. september 2002 (20 år)

Posisjon: Løper

Fatning: Venstre

Tidligere klubb: Storhamar

Oppvokst på Hamar, og har kun spilt for Storhamar.

Har to NM-sølv med Storhamar, begge som tapende finalist mot Oilers.

Hadde Anders Gjøse som trener i Storhamar.

Offensive kvaliteter fra Hamar-gutten

Tomrommet etter spillerne i avgang skal fylles, og en ny generasjon med ishockeyspillere skal inn for å gjøre en innsats på isen. Blant dem er Elvsveen, som sammen med Martin Gran (også fra Hamar) og Sondre Bjerke (fra Storhamar) er hentet inn som nye norske spillere i Gjøses stall.

På Hamar har Elvsveen stort sett spilt fjerderekke. Det er en rolle han har tatt på strak arm, og spisskompetansen med ekstrem fart har gjort ham til et uromoment for motstanderne enten han har hatt pucken eller ikke.

Det er også noen ferdigheter 20-åringen håper å få vist bedre fram etter overgangen.

– Jeg føler jeg har bra offensive kvaliteter i meg som jeg ikke har fått brukt så mye. Jeg jobber hver dag for å bli en så komplett spiller som mulig. Jeg vil prøve alt, så får vi se hva det blir til, sier Elvsveen – og slår fast:

– Jeg har mer inne offensivt enn hva jeg har vist og brukt.

Trener Anders Gjøse bygger opp om det. Oilers-treneren hadde Elvsveen på laget da han trente Storhamar, og har vært U20-landslagstrener for ham.

– Han hadde god utvikling på det etablerte angrepsspillet da jeg hadde ham sist, og tror det er mer der, sier Gjøse – og går raskt inn på Elvsveens kvaliteter.

– Sykt å tenke tilbake på

Det er i all hovedsak å spille med kraft. Kombinasjonen av bevegelser og hurtighet gjør ham til en god spiller i undertall, og det beviste han faktisk i U20-VM i 2021-22-sesongen. Da spilte Elvsveen i undertall for Norge sammen med hans nye lagkamerat André Bjelland Strandborg. Duoen gjorde noe eksepsjonelt sammen:

De fullførte VM med 100 prosent i undertall, som betyr null innslupne mål med dem på isen.

– Det er helt sykt å tenke tilbake på. Jeg legger mye stolthet i det defensive arbeidet også, sier Elvsveen.

Elvsveen og Stavanger-gutten André Bjelland Strandborg holdt nullen i undertall sammen i U20-VM. (Annika Byrde/NTB)

Foreløpig har han begynt på overgangen til ny hverdag utenfor Hamar med å flytte inn i leiligheten som Bryce Gervais hadde forrige sesong. Der har han funnet seg godt til rette, men til høsten blir han alene i byen uten kjæresten. Hun skal nemlig til Ungarn for å studere medisin.

Overgangen fra Hamar til Stavanger er ikke bare fra Hedmark til Nord-Jæren, men også fra en by med 28.000 innbyggere til 144.000.

– Det er litt uvant faktisk. Jeg har inntrykk av at Stavanger er en kjempefin by. Har vært noen turer innom sentrum med bussen, og det er en veldig koselig by, sier Elvsveen.

– Gjør du noe utenom å spille ishockey?

– Nei, ikke nå. Jeg har jobbet litt på SFO på Hamar de siste to årene. Dette året skal jeg ikke gjøre det, sier han.

Oilers-kontrakter

Utgående kontrakter:

Joona Partanen (ut, Vålerenga), Noah Bergesen Aarthun (ut, Lørenskog), Martin Lefebvre (ut, Ässät), Daniel Bøen Rokseth (ut, Vålerenga), Dennis Sveum (lagt opp), Colton Beck, Thomas Berg-Paulsen (ut, Malmö Redhawks), Rob Bordson, Vegard Faret, Bryce Gervais, Sander Hurrød (ut, Storhamar), Christian Bull (ut, Pioneers Vorarlberg) og Markus Søberg (ut).

Har kontrakt:

Henrik Holm (24/25), Jens Hoekstra (23/24), Nicolai Bryhnisveen (23/24), Patrick Ulriksen (23/24), Oliver Calik (23/24, junior), Iver Wick Karlsen (23/24, junior), Amandus Segadal Klungtveit (23/24, junior), Philip Mønnich Hagen (23/24, junior), Thomas Higson (23/24) Kristian Østby (23/24), Ludvig Hoff (24/25), Anders Tangen Henriksen (23/24), Christoffer Karlsen (23/24), Nick Dineen (24/25), Dan Kissel (23/24+1), André Bjelland Strandborg (24/25), Andreas Klavestad (25/26), Sander Husebø (23/24), Greg Mauldin (23/24) og Tommy Kristiansen (23/24).

Inn:

Cliff Watson (Nord-Amerika), Martin Gran (Kristianstads IK), Patrick Elvsveen (Storhamar) og Sondre Bjerke (Storhamar).

