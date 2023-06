Droppet utlandet for Oilers

Tre seriegull, to kongepokaler og tre VM for Norge. Det er noen av tingene Ludvig Hoff har oppnådd i løpet av fire sesonger i Oilers.

26-åringen som kom til Oilers sommeren 2019 signerte torsdag en kontrakt som binder ham til klubben de to neste sesongene. Og valget om Oilers var ikke mangelen på andre alternativer, for det hadde Oslogutten.

I løpet av VM ble det klart at den svenske klubben Brynäs hadde fanget interesse for Hoffs tjenester. Det var etter det RA kjenner til også andre alternativer i potten da valget skulle tas, blant annet Storhamar og andre tilbud i utlandet. Likevel ble det en forlengelse med Oilers. Det gledet naturligvis sportsdirektør Pål Haukali Higson.

– For oss var det egentlig bare å vente på at han skulle gi et svar. Det er godt å få ham på plass, og at han valgte oss foran alternativer i utlandet, sier Higson til RA.

[ Oilers-Hoff har bestemt seg ]

Trioen i Oilers

Forrige sesong leverte han poengrekord med 37 målpoeng på 40 seriekamper. Størstedelen av produksjonen skjedde da han ble satt sammen med Christoffer Karlsen og André Bjelland Strandborg. Trioen ble etter hvert en stabil og produserende rekke – kanskje den beste norske rekken etter juletider.

Samspillet og den jevne produksjonen førte til at hele trioen var innom landslaget i løpet av sesongen.

– Ludvig var en viktig spiller i fjor, og kommer til å være det i årene som kommer også, sier Higson.

Med signaturen til Hoff på plass er det klart at hele den norske «superrekken» blir værende i DNB Arena den kommende sesongen. Karlsen har ett år igjen av kontrakten, mens Strandborg i likhet med Hoff skrev under på en toårskontrakt.

Det er likevel ikke gitt at de spiller sammen, ifølge Higson.

– Det er kjekt å ha alle med videre om de spiller sammen, eller ikke.

[ Pucksnakk-spesial: Den nye Oilers-treneren deler sine tanker ]

Sportsdirektør Pål Haukali Higson er i gang med å bygge neste sesongs Oilers-lag. Der blir Ludvig Hoff med. (CARINA JOHANSEN/NTB)

[ Har spilt for to av Oilers' CHL-motstandere: - Tøff utfordring ]

Landslagsnivå

Signeringen av Hoff fjerner også et potensielt hodebry, nemlig å erstatte en landslagsspiller. Det er det få spillere som står uten kontrakt for den kommende sesongen, og iallfall som mangler tilbud om et sted å spille.

– Ingen på landslaget erstatter Ludvig direkte heller, sier sportsdirektøren.

Av spillerne på landslaget som kan være aktuelle for Oilers er uansett Stavanger-gutten Mathias Trettenes. Valget for ham står, som det har gjort de siste årene, mellom å ta en ny sesong i utlandet eller komme hjem.

Trettenes kommer fra en god sesong i finske HPK, og har tidligere hatt stor suksess i den sveitsiske nivå to-klubben La Chaux-de-Fonds – som denne sesongen kjempet om opprykk til superligaen NL.

[ Bjerke på plass i DNB Arena: - Lyst å spille i et topplag ]

[ Stavanger-gutt til Oilers-konkurrent ]

---

FAKTA

Navn: Ludvig Hoff

Født: 16. oktober 1996

Sted: Oslo

Posisjon: Løper

Fatning: Venstre

Høyde: 180 cm

Kom til Oilers før 2019-20-sesongen etter seks sesonger i Nord-Amerika.

Har spilt for Lincoln Stars i juniorligaen USHL og University of North Dakota i NCAA.

---