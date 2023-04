Oilers-profilen åpner opp om smertene: – Ville ikke det skulle holde meg tilbake

For andre gang i løpet av den profesjonelle karrieren var 40-åringen Greg Mauldin med på å vinne byttå med Oilers. Det var ikke uten smerter.

Amerikaneren forlot isen tidlig i den fjerde semifinalekampen mot Sparta i Sarpsborg, og trente nesten ikke med laget før den første finalen. Grunnen var ekstreme smerter i mageregionen.

Det medisinske apparatet i Oilers har jobbet med å finne ut hva som er galt, men til slutt ble det etter det RA kjenner til konkludert med at det ikke var farlig å spille. Da var valget enkelt for den snart 41 år gamle vingen fra Boston-området i USA.

– Det har gått bedre nå enn det gjorde i semifinalene. Nå er jeg jo blitt vant til å spille med det, og jeg ville ikke at det skulle holde meg tilbake, sier Mauldin til RA.

Oilers tok det til et nytt nivå

På isen har det ikke vist igjen i den oppofrende spillestilen. Gjennom hele sesongen har han vært blant trener Todd Bjorkstrands mest betrodde menn, og blir brukt i defensive nøkkelsituasjoner som undertall og når Oilers skal forsvare inn en ledelse. Vingen har trosset smertene med å dekket skudd, delt ut taklinger og gjort den brutale jobben som må til for å ende opp som mester.

Mandag fikk han belønningen. For andre gang på rad var han med på å vinne byttå for Oilers. I gledesrusen er han ikke i tvil om at det var enda større å vinne kamp sju i år enn da han vant for første gang.

– Det er faktisk bedre enn forrige gang. Vi var kun ett minutt unna å havne bak 3–0 i kamper, og da hadde det vært skikkelig vanskelig. I stedet klarte vi å vippe kamp tre i vårt favør, sier Mauldin.

Oilers vant to strake kamper og utlignet til 2–2 i best av sju-serien. Storhamar slo Oilers i DNB Arena i kamp fem, men det var ikke over. Mauldin og lagkameratene spolerte gullfesten på Hamar i kamp seks, og vant til slutt foran egne supportere i Stavanger.

– Måten vi kom tilbake på sier alt. Det var mange som sto fram, og jeg kan nesten ikke tro det, sier Mauldin – og legger til:

– Første gangen jeg var med på å vinne var spesielt. Det å vinne andre gangen, foran våre egne supportere, tok det til et helt nytt nivå.

Utelukker ikke å fortsette

I begynnelsen av 2020 var det lite som tydet på at amerikaneren skulle spille ishockey igjen. Han røk hamstringen og fikk ikke ny Oilers-kontrakt. Likevel holdt den da 38 år gamle Mauldin seg i form og gjorde opptreningen. Han hadde egentlig bestemt seg for å begynne som trener, og fikk jobb i USA Hockeys utviklingsprogram – som for mange er et inngangssteg på trenerstigen.

Gjennom pandemien fikk lag i de nordamerikanske ligaene NHL, AHL og ECHL lov å ha en «taxi squad» (reservestall), og da fikk Mauldin noen kamper med Kalamazoo Wings i ECHL (nivå tre). Da Oilers tok kontakt om han var interessert i en retur til Stavanger var han aldri i tvil. Det var spiller han helst ville være.

14 måneder senere er det lite som vitner om nesten to år borte fra isen i slutten av 30-årene. Det er også en del ting han har fått oppleve.

– Jeg er så glad for det. Mesterskapet i fjor, muligheten å spille mot gamleklubben min Fribourg-Gottéron i CHL og så et nytt mesterskap her. Det er som en drøm, sier Mauldin.

Nå løper kontrakten med Oilers ut, og 40-åringen har ikke hastverk med å bestemme seg hva som skjer. Alderen er definitivt ikke en faktor han tar hensyn til.

– Det er hardt å ikke ville spille etter å ha vunnet gull. Nå må jeg hvile i halvannen måned og tenke litt, så får vi se hva som skjer, sier Mauldin.

Amerikaneren kan derfor ta en avgjørelse om hva som skjer med egen karriere før 41-årsdagen 10. juni.

