Dette er sponsorpengene i lokalfotballen

Forrige uke skrev RA om proffkontrakter i lokalfotballen. Noen av klubbene bruker midler på å ansette spillere, i all hovedsak for å være sikret inntekter dersom spilleren får sjansen i en bedre klubb.

Inntektene i lokalfotballen er ikke drevet på TV-penger og fete sponsorkontrakter, som det ofte er i Eliteserien og OBOS-ligaen. Sponsorinntektene på klubbene RA har sjekket opp med varierer fra 700.000 kroner til 1,25 millioner.

Noen sponsorer gjør også opp i form av varer eller tjenester.

– Det er litt forskjellig. Noen ganger tjenester, men andre ganger er det penger. En del har også lagsponsorer, som sponser et konkret lag i klubben. Tar man med alle de er vi nok oppe i 1,1-1,2 millioner kroner. For klubben er det rimelig å anslå at vi ligger mellom 700.000 og én million, sier Madla-sjef Morten Tønnessen.

Divisjonskollega Brodds daglige leder Kyrre Sandven er tydelig på at det jobbes mye for å få inn sponsorkronene.

– Det er ikke nødvendigvis 3.-divisjonslaget folk sponser, det er mer klubben og alt vi har å tilføre i bydelen. Det er jo det som trigger sponsorer, sier Sandven.

Brodds daglige leder Kyrre Sandven jobber mye med markedsarbeid. (Kristoffer Knutsen)

Markedssjef i Vidar

Klubblederne på Madla og Midjord har ikke egne markedssjefer, men gjør jobben selv og i samarbeid med andre ansatte i klubben. Madla har nylig ansatt sportslig leder med marked som en del av stillingsbeskrivelsen, mens i Brodd er det en FFO-ansatt som har det bakt inn i arbeidsoppgavene.

Vidar er dermed den eneste klubben med egen markedssjef. På Lassa er Odd Surdal i gang med jobben, og kombinerer den i lokalfotballstil med flere andre oppgaver.

– Jeg er en potet. Det innebærer alt av medlemsregistrering, kontingenter og regnskap, sier Surdal.

Han forteller at mye av jobben handler om å få inn nye sponsorer, i tillegg til å ta vare på de klubben allerede har. Surdal ser de samme tendensene som klubblederne, nemlig at sponsorene ofte kommer som en konsekvens av et forhold til klubben gjennom egne barn eller bedriftens lokasjon.

– Veldig mange har en relasjon til klubben eller meg, så er det noen unntak, sier markedssjefen.

Sponsorjakt

De tre klubblederne opplever jakten på nye sponsorer som vanskelig. Markedet oppleves som tregt og utfordrende. Naturligvis finnes det giganter i sponsorsammenheng, som Viking og Oilers. Regionen Nord-Jæren har også Sandnes Håndball (Rema 1000-ligaen for herrer), Sola (Rema 1000-ligaen for kvinner), Sandnes Ulf (OBOS-ligaen, fotball), Sandnes IBK (Eliteserien, innebandy), Stavanger IBK (Eliteserien for kvinner) og Randaberg Volleyball (Mizuno-ligaen for kvinner og herrer) å skilte med i toppidretten.

Bedrifter som ønsker best mulig eksponering går ofte

På Midjord håper Brodd at noen utenfor klubben får øynene opp for arbeidet som legges ned.

– Jeg hadde trodd vi skulle møte noen som ser på oss som en viktig del av samfunnsoppdraget sitt, men har ikke klart å få til det ennå, sier Brodds Sandven.

Madlas daglige leder forteller at de bruker mye tid på å følge opp markedsarbeidet, og nå nylig arrangerte de det første frokostmøtet for sponsorer i løpet av hans tid i klubben.

– Vi tar kontakt med nye folk daglig i håp om å få inn nye sponsorer, sier Tønnessen – og legger til:

– Vi ser positivt på framtiden, for når vi ser utviklingen av Madla som bydel er vi veldig positive til den veksten som kommer her. Det vil gi vekst både i antall medlemmer og sponsorer.

Morten Tønnessen og Madla ringer nye potensielle sponsorer hver dag. (Kristoffer Knutsen)

– Vurderer dere å ansette egen markedssjef?

– Det kommer nok på trappene etter hvert, sier Tønnessen.

A-lag og klubb

I Vidar sier Surdal at markedsarbeidet i stor grad har handlet om de som allerede er involvert i klubben, men også på en annen måte.

– Naturligvis prøver vi å spille på alle som er i klubben, men vi ønsker at alle leverandørene våre er med som sponsorer, sier han.

– Hvor mye spiller A-laget inn i markedsarbeidet?

– For noen er det alfa omega, mens for andre er det klubben og det vi står for som betyr noe, sier Surdal.

Viking 2 og Sandnes Ulf 2 tilhører hver sin klubb i toppfotballen, og er derfor ikke tatt med i oversikten

FAKTA

Sponsorbudsjett for 2023 i de ulike klubbene:

Brodd: 900.000.

Madla: 700.000-1 million.

Vidar: 1,25 millioner.

Tallene er sponsormidler for klubben, ikke utelukkende for A-laget.

---