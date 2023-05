– Enormt viktig før Brodd-kampen

Stavanger — Det var ikke lett å spille fin fotball i vindkastene på Lassa mandag kveld, men hjemmelaget fikk seieren de så sårt behøvde for fortsettelsen etter mål av Mats Gramstad og Jacob Jørgensen. Ulf hadde godt med sjanser, men som regel ryddet kapteinen og banens ener opp for Vidar.

– Dette var enormt viktig! Nå går vi inn i Brodd-kampen på lørdag med et godt utgangspunkt, sier Aanonsen til RA.

Sander Ake Lønning hekter Mats Gramstad alene gjennom på åpent mål. Det ble avgjørende på Lassa. Gramstad satte selv straffen i mål. (Espen Iversen)

Med tap hadde nemlig duellen om å være nest best i byen nærmest vært avblåst allerede før den kommende godbiten på Midjord. Da ville Vidar ligget seks poeng bak allerede – og sju bak serieleder Viking 2.

– Denne seieren følelse som noe ekstra. Uten den ville det fort blitt litt som i fjor. Da følte vi hele tiden at vi var bakpå.

Grugleder seg

Nå kan Vidar i stedet ta igjen Brodd med seier – selv om kapteinen vet at det blir alt annet enn enkelt.

– Det er en kamp vi grugleder oss til. Det er kjekt å spille på Midjord og bra trøkk. Så har vi kanskje lært litt av dem også, sier Aanonsen – og peker på at de yngste tilhengerne nå har begynt å storme banen etter scoringer også på Lassa.

Aanonsen gjorde nok en bunnsolid kamp for Vidar. Stopperen med fortid i Jerv og Vindbjart gjør knapt feil og er stabiliteten selv. Den høyreiste 23-åringen bør etter hvert være på blokken til flere lag høyere opp. 3. divisjon er han åpenbart i ferd med å vokse seg ut av. Samtidig er han tålmodig.

– Jeg har vært i toppfotballen før. Som 17-åring i Jerv. Det var nok for tidlig. Skal jeg ta steget igjen må det være rett tilbud, sier han.

Sterkt Ulf 2-lag

En som nylig har tatt steget opp i divisjonene er Sandnes Ulfs Henrik Bjørgen Jensen (22). Han bøttet inn mål for Ganddal i fjor i 5. divisjon og har allerede rukket å debutere i OBOS-ligaen. Samtidig er han realist.

– Jeg må ta stegene og er tålmodig. Spill i 3. divisjon er absolutt ikke noe jeg er misfornøyd med. Så er håpet å få spille mer på A-laget etter hvert, men er glad jeg fikk debutere i OBOS-ligaen direkte, sier han til RA.

Henrik Bjørgen Jensen feller Kjetil Log Rogne. (Espen Iversen)

Han mener det er flere grunner til at det ble tap for Vidar – tross at Sandnes Ulf 2 stilte et sterkt lag. På banen var det flere med erfaring fra de to øverste divisjonene. Den tidligere serbiske landslagsmannen Bojan Zajic (42) vartet også opp med flere flotte pasninger og en målgivende i omgangen han spilte. En skuddfinte og to ble det også.

– Det er rett at vi hadde et ganske godt lag, men samtidig er nok ikke vi like samspilte som Vidar. På et 2-lag handler det mer om utvikling og det settes i større grad sammen et lag. Det var også ganske mange unge spillere og Vidar har mer voksne mannfolk, sier Jensen.

Han er uansett sikker på at Sandnes Ulf 2 vil ta bra med poeng framover. Det har han sannsynligvis rett i for det hadde ikke vært så mye å si på om de hadde fått med seg noe fra Lassa mandag.

---

FAKTA

Fotball 3. divisjon avdeling 3

Vidar-Sandnes Ulf 2 2–1 (1–0)

Lassa, 110 tilskuere

Mål: 1–0 Jacob Jørgensen (29), 1–1 Endre Osenbroch (51), 2–1 Mats Gramstad (str. 73).

Vidar (4-3-3): Sondre Solås – Kevin Nilsen Pereira, Nikolai Kolnes, Simen Aleksander Aanonsen, Kjetil Log Rogne – Sander Remme, Jakob Høviskeland (Magnus Karlsen i 9 min.), Jakob Segadal Hansen (Bård Brandeggen i 9 min.) – Chris André Formo (Theodor Gabrielsen i 2 min.), Mats Gramstad, Jacob Jørgensen.

Sandnes Ulf 2 (4-3-1-2): Sander Lønning – Noah Bertelsen (Håvard Kristoffersen i 4 min.), Gullbrandur Horni Øregaard (Nicolai Gjertson i 45 min.), Ståle Stålinho Sæthre (Daniel Arifagic i 9 min.), Marius Rabenorolahy – Daniel Braut (Johannes Sletten Grüner i 9 min.), Christer Salvesen, Endre Osenbroch – Tommy Høiland (Bojan Zajic i 45 min.) – Henrik Bjørgen Jensen, Jonas Brune Aune.

Gule kort: Ståle Stålinho Sæthre, Daniel Braut, Sandnes Ulf 2.

Dommer: Einar Ragnvald Løyning, Eiger.

---