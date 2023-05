Fra Viking til Harvard – via lokalfotballen

Da Madla sparket i gang sesongen var det uten nykommeren Erik Dalaker. Midtbanetalentet bydelsklubben hentet fra Vikings akademi var nemlig i USA for å besøke Harvard-universitetet.

Til sommeren blir det nemlig flytting for 20-åringen, som har kommet inn på det velkjente universitetet i Boston.

Hele eventyret startet da han så at han ikke kom rett inn på Vikings A-lag. De siste årene har det blitt flere treninger, og én treningskamp, med dem. Da kom tanken om at han kan kombinere sine to store lidenskaper; fotball og utenrikspolitikk.

Lengst mulig med fotball og politikk

Dalaker har nemlig en sterk interesse for både politikk og tilhørende språk. Allerede snakker han spansk og fransk, men nå har han satt seg mål om å lære seg arabisk – selv om også det er fra en fremmed språkfamilie. I fagkombinasjonen på Harvard ser han for seg å ha både statsvitenskap, økonomi og språk.

Skole er noe fotballspilleren alltid har likt.

– Jeg vil nå lengst mulig på begge fronter, og Harvard gir meg en god mulighet til det, sier Dalaker til RA.

Mens han har brukt et friår etter videregående til å finne veien videre har det skjedd mye på fotballbanen. I overgangen fra Viking 2 til Madla er det ikke bare mellom to lag i samme divisjon, men også tilnærmingen.

Til høsten skal Erik Dalaker lære seg arabisk. (Kristoffer Knutsen)

Erik Dalaker har utviklet seg som spiller etter overgangen fra Viking 2. (Kristoffer Knutsen)

Sterk utvikling

Hos de mørkeblå var det i større grad utvikling og spillestil det handlet om, mens hos Madla er det et A-lag som har en langt mer kynisk tilnærming til spillet.

Dalaker er selv enig i at den overgangen har gjort ham til en langt mer voksen spiller. Noe som også viste da Madla slo Bjarg, som på forhånd var opprykksfavoritt, 4–0 lørdag.

Madla vant 4-0 mot det antatte topplaget Bjarg. (Kristoffer Knutsen)

– Det har vært en god utvikling for meg med en annen type fotball. Vi spiller mer kynisk og bruker det til å vinne kamper, sier 20-åringen.

Valget om å spille for Madla følte han først som et steg ned, men han ser nå at det har gitt en litt friere – og mindre dogmatisk – tilnærming til kampene.

Det kan komme godt med når han drar til USA i sommer. Harvard spiller i den øverste collegedivisjonen, og sikter ifølge Dalaker på å være et topp 50-lag i USA.

Han har iallfall bidratt til at nyopprykkede Madla begynner å få luke til nedrykksplassene.

Staal Jørpeland slo Loddefjord 3-0, mens serieleder Viking 2 slo Frøya 0–1 på bortebane og Brodd slo Eiger 2–1 på Bøgh Hafsø-banen. Mandag møtes Vidar og Sandnes Ulf 2 til den siste kampen i femte serierunde.

