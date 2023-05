Slik skal Sandnes Ulf komme seg ut av rød sone

Mandag ble Sandnes Ulf satt i rød sone, som medfører økonomisk handlingsplan. Grunnen var enkel: Klubben gikk 1,8 millioner kroner i minus forrige sesong.

Jobben med å snu den økonomiske trenden er allerede i gang på Øster Hus Arena. Daglig leder Øystein Elvestad forteller at det ikke var overraskende da kategoriseringen ble kjent, men at de var godt forberedt. Han visste om den økonomiske situasjonen allerede da han overtok som sjef hos de lyseblå i vår.

Elvestad kom fra jobben som kommersiell leder, og på det punktet har Sandnes Ulf vært sterke de siste årene. Det er heller ikke endret for i år.

– Det går veldig bra på marked. Vi har levert 1,2 millioner kroner over budsjettet i en utfordrende tid. Samarbeidsnettverket har også økt med tolv nye sponsorer til denne sesongen, og få går ut, sier Elvestad til RA – og legger til:

– Det skjer til tross for at vi ikke kjemper om opprykk – som er det vi vil på lang sikt.

Hans arvtaker i den kommersielle lederrollen, og tidligere markedsansatt, Vetle Høivik velger sjefen å gi ros for arbeidet som er gjort.

– Jeg må skryte av ham. Makan til nytenkning og innsats, sier Elvestad.

Det må være tydelig i valgene vi tar framover både med spillerstall og trenerkabal for neste sesong. — Øystein Elvestad

Ulf-sjefen er ikke bekymret

På andre områder har inntektene uteblitt. Publikum har ikke strømmet til Øster Hus Arena, og det blir ett av de inntektsgivende områdene klubber jobber med å forbedre.

Sandnes Ulf har fått frist for innlevering av handlingsplan den 24. mai. Der må de forklare hva de gjennomfører av tiltak for å sikre en god økonomisk drift. Det er ikke nytt for klubben. De var nemlig i samme situasjon i 2018.

– Det viktigste er å levere på de punktene vi sier. Det er samtidig sunt for oss å få et godt overblikk, sier Ulf-sjefen.

– Er du bekymret?

– Ikke bekymret. Grunnen er at vi har et kompetent styre med Njål (Østerhus, næringslivstopp) i spissen. Han er nøktern og ærlig, og hele styret ønsker det beste for klubben. Samspillet mellom administrasjonen og styret er godt, og viktig for at vi skal nå de målene vi har satt oss, sier Elvestad.

– Hva skjer videre nå?

– Nå må vi fortsette med å bygge kultur. Vi skal vise at vi er en åpen klubb og få folk med på laget. Det skal også smittes positivitet gjennom hele klubben tross to tap nå, sier Ulf-sjefen.

Øystein Elvestad har tro på at Sandnes Ulf skal komme seg ut av rød sone. (Kristoffer Knutsen)

[ Fra Viking til Harvard - via lokalfotballen ]

Gjennomsyret strategi

Han mener det ikke finnes snev av anger i ham på avgjørelsen om å overta jobben som daglig leder.

– Jeg visste hva jeg gikk til, og gleder meg til den lyseblå fortsettelsen.

Klubben må gå gjennom alle utgifter, men foreløpig legges det ikke opp til kutt på sport.

– Vurderer dere konkrete grep på sport?

– Vi har hentet Mathias Johnsrud Emilsen på lån, i tillegg er blant annet Fredrik Torsteinbø og Markus Myre Aanesland tilbake fra skader. Vi har en ung tropp, og da vil prestasjonene variere mer. Vi vil ha et lokalt og slagkraftig lag. Det må vi ikke forandre på, og det er en retning vi må holde videre. Det må være tydelig i valgene vi tar framover både med spillerstall og trenerkabal for neste sesong, sier Elvestad.

Trener Bjarne Berntsen er inne i sitt siste kontraktsår med de lyseblå.

PS: Tirsdag ble det også klart at Ulf-keeper Sander Lønning drar på utlån til EIK i PostNord-ligaen (tidligere 2. divisjon) ut juli.

[ Derfor er Torsteinbø den perfekte poteten ]

[ - Enormt viktig før Brodd-kampen ]