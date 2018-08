Sandnes Ulf knuste Viking i derbyet

Rogalandsavis

2.omgang:

46.min: Der er den andre omgangen blåst i gang. Kristian Thorstvedt og Fredrik Torsteinbø byttes ut i pausen, og inn kommer Even Østensen og Andre Danielsen. Samtidig skifter Viking formasjon til 4-4-2. Sandnes Ulf fortsetter som før pause.

48.min: Furdal slår corner midt foran mål, men ingen i mørkeblått får presset inn reduseringen.

51.min: Zlatko Tripic skaffer Viking nok en corner. SLås kort denne gang fra Furdal til Tripic. Han gir ballen tilbake til Furdal, som vender av sin mann og legger ballen på bakerste stolpe. Der er Markus Nakkim, men han sender ballen rett på keeper.

52.min: Even Østensen får ballen i mellomrommet, og trer gjennom Usman Sale. Han bruker farten sin for å komme alene med keeper Frenderup, men som så mange ganger tidligere denne sesongen er avslutningen dårlig. Skuddet går midt på Frenderup, som redder med en beinparade. Stor mulighet for Viking der.

55.min: Akinyemi går inn i en knalltøff takling på Vikstøl. Kommer alt for sent inn, og klarer å skade seg selv i taklingen. Blir liggende på banen, og bruker to minutter på bli liggende. Det fører til en småamper situasjon på sidelinjen, der fysio Lars Marvik dytter på Iven Austbø som klager på at Ulf-spilleren ikke blir båret av banen.

59.min: Vidar Nisja erstatter Akinyemi. Der er den tidligere Viking-spillerens første innhopp for sesongen.

62.min: MÅÅÅL . 3-0. Vidar Nisja brukte ikke mange minuttene på å markere seg. Midtbanemannen legger en milimeterpresis pasning inn i 16-meteren, der Kapidzic har løpt seg fri fra Markus Nakkim. Nisjas pasning sniker seg såvidt forbi Salte, og Kapidzic forlenger ballen ned i hjørnet til elleville jubelscener.

65.min: Viking foretar sitt tredje spillerbytte for dagen, da Zymer Bytyqi kommer inn for å erstatte Usman Sale.

67.min: Stor mulighet for Viking, da Zlatko Tripic setter ballen rett på Frenderup. Høiland spiller ballen opp på Østensen, som får gitt ballen ut til Bytyqi. Han får lagt ut 45 grader til Zlatko Tripic som står alene på straffemerket. Kantspilleren prøver å plassere skuddet, men det går rett på keeper.

68.min: 4364 tilskuere er på plass for å overvære dette derbyet.

70.min: GIGANTISK mulighet for Østensen. Tripic slenger inn et innlegg fra høyre, og Østensen løper seg fri på bakerste stolpe. Ballen er litt lang, men Østensen får slengt fram en fot. Får godt treff på ballen, men den går akkurat på feil side av stolpen for den tidligere Staal-spissen.

73.min: Rolf Daniel Vikstøl med en susende takling på Axel Kryger. Klipper midtstopperen ned i gresset, og får et fortjent gult kort.

78.min: Kryger trer Vegard Erlien igjennom, og trønderen får enkelt spasere gjennom Vikings midtforsvar. Skuddet er ikke all verden, men Austbø gir en retur. Den faller litt vanskelig for Erlien, som ikke får til en god avslutning på returen som Austbø får kontrollen på.

83.min: Viking prøver og prøver, men får ikke til noe. Sandnes Ulf stanger enkelt unna alle innleggene som kommer, og Furdal leverte et skudd som var helt håpløst. Enkelt og greit.

85.min: Bjørnar Holmvik klappes av banen, og Herman Kleppa kommer inn her de siste fem minuttene.

88.min: Bengt Sæternes foretar sitt tredje og siste spillerbytte for dagen. Vegard Erlien går av, og blir erstattet av Vegard Aasen.

90.min: Det er lagt til minimum fem minutter.

90.min: Der blåser dommer Jan Morten Tennøy av, og Sandnes Ulf vinner fullt fortjent 3-0. De lyseblå har vært bedre i alle spillets faser her, og selv om Viking har hatt et par gode muligheter i andre omgang var det aldri tvil om hvor seieren skulle gå. Sandnes Ulf har vært effektive og gode, mens Viking har levert en forestilling langt under pari.

1.omgang:

1.min: Kampen er i gang.

4.min: Langt innkast fra Heikkilä blir headet unna av Nakkim. Sandnes Ulf har hatt ballen mest de første minuttene her.

7.min: Strålende sol, varmt og et lite overtak til Sandnes Ulf så langt. Viking har lempet ballen opp på en Tommy Høiland, som ikke har klart å gjøre noe med det. Thorstvedt spiller vekk ballen på midten, og Kapidzic kommer seg ned mot dødlinjen. Får ikke noe ut av den Ulf.

10.min: MÅÅÅL. 1-0. Bjørnar Holmvik slår et frispark fra midt på Vikings banehalvdel inn i 16-meteren. Viking får ikke klarert ballen unna, og den faller ned til Jasmin Bogdanovic som setter inn det første målet i denne kampen.

12.min: Furdal slår en svak corner på første stolpe, som blir headet ut i returrommet. Der kommer Usman Sale flygende til, men skuddet hans går langt over og utenfor. Håpløst forsøk.

14.min: Høiland spilles opp i bakrom går klar av Ulfs offisidefelle, og kommer alene med keeper. Målscorer Bogdanovic klarer imidlertid å hive seg inn i en klassetakling, og får avverget situasjonen. Like etter får Kristian Thorstvedt en mulighet fra straffemerket, men oppofrende forsvarsspill gjør at det skuddet blir blokkert.

16.min: MÅÅÅL . 2-0. Vegard Erlien legger på til 2-0, med et skudd fra 25 meter. Skuddet treffer hælen til Kronberg og får en enorm dupp på slutten, som gjør at den sniker seg inn over Austbø.

18.min: Sandnes Ulf kommer på en ny farlig mulighet. Denne gangen er det Erlien igjen som kommer seg ned til dødlinjen, men innlegget hans er upresist og når ikke Kapidzic som har sneket seg til på bakerste stolpe.

19.min: Så er det Erixon Danso sin tur til å komme seg inn bak Viking-forsvaret. Ballen er imidlertid akkurat litt for lang, og Iven Austbø kommer ut og fanger den foran Danso.

23.min: Halvspilt første omgang her, og i dette oppgjøret er det Sandnes Ulf som har fosset ut av startblokkene. De lyseblå har vært overlegne i duellene, og Viking-forsvaret henger ikke sammen. Det kunne fort vært både tre og fire her til Sandnes Ulf, slik Viking fikk i Jåttåvågen.

26.min: Thorstvedt trer gjennom Sale på kanten. Han går ned til dødlinjen og legger flatt inn foran mål. Prøver å nå Høiland, men Ulf-keeper Nicklas Frenderup er først på ballen.

32.min: Thorstvedt mister ballen igjen, og Sandnes Ulf kontrer. Ballen går ut til Danso, som skyter mellom beina til Kronberg. Skuddet mister litt av farten, og Austbø fanger greit.

33.min: Ny stor mulighet for Sandnes Ulf på frispark nede ved cornerflagget. Ballen slås inn på bakerste stolpe, men headingen blir satt ned i bakken og over.

35.min: Kristian Thorstvedt får muligheten til å redusere, da et presist innlegg fra venstrekanten finner pannebrasken på unggutten. Headingen er imidlertid svak, og går rett på Frenderup.

43.min: Sandnes Ulf bryter igjen, som de har gjort mange ganger denne omgangen. Danso angriper Vikings midtforsvar, som nok en gang rygger inn mot eget mål. Det gjør at Danso kan spille til Vorthoren, men hans skuddforsøk går i nettveggen.

45.min: Der er det pause, og Sandnes Ulf leder helt fortjent 2-0. Hjemmelaget har vært klart best i denne første omgangen, og trener Bengt Sæternes har truffet midt i blinken med kampplanen. Ulf slo langt i starten for å stresse Vikings unge midtforsvar i Nakkim og Salte, som har vært shaky hele omgangen. Det går for tregt fremover med Viking, som også slår vekk ballen og blir brutt på vei frem gang på gang. Det har resultert i kontring på kontring for Ulf, som har levert en bunnsolid første omgang i solskinnet.

Før kampen:

Vikings nykommer Ylldren Ibrahimaj er ute av laget som vant 2-0 hjemme mot Strømmen i forrige serierunde. Han erstattes med Usman Sale. Ellers stiller Viking med de samme spillerne som sikret tre solide poeng sist.

Sandnes Ulf, som spilte 1-1 mot Jerv borte i forrige serierunde, beholder laget som startet i den kampen.

Forutsetningene før lokalderbyet er denne gangen ganske forskjellige. Der begge lagene lå i toppen da mørkeblått møtte lyseblått 16. mai er det nå kun Viking som henger igjen i den duellen. Laget ligger på 2. plass og har 40 poeng. Det er tre bak Aalesund som leder - med en kamp mer spilt.

Sandnes Ulf har på sin side falt til 10. plass på tabellen. Det er åtte poeng opp til Tromsdalen som har den siste playoffplassen og fem poeng ned til Florø på kvalifiseringsplass til nedrykk.

I moderne historie har de to lagene møtt hverandre åtte ganger i obligatoriske kamper før denne. I serien har Viking vunnet tre, fire har endt uavgjort og Sandnes Ulf står uten seier. Viking har også slått Sandnes Ulf ut av cupen ved en anledning. Det skjedde i 2011.

Forrige derby endte med en knusende 5-2-seier til Viking, men de færreste venter seg noen reprise denne gangen. Spesielt ettersom Viking har slitt på gress i år.

– Det blir nok et helt annet kampbilde denne gangen, sa Bjarne Berntsen til RA tidligere i uken.

Sandnes Ulf-trener Bengt Sæternes mente også det samme.

– Vi spilte dem gode sist med feilene våre. Det skal ikke gjenta seg, sa han.

Lagene stiller slik:

Sandnes Ulf (4-4-1-1): Nicklas Frederup – Axel Kryger, Tapio Heikkilä, Jasmin Bogdanovic, Bjørnar Holmvik – Kristian Brix, Niels Vorthoren, Akinsola Akinyemi, Vegard Erlien – Erixon Danso – Sanel Kapidzic.

Viking (4-3-3): Iven Austbø – Claes Kronberg, Markus Nakkim, Tord Salte, Rolf Daniel Vikstøl – Kristian Thorstvedt, Fredrik Torsteinbø, Johnny Furdal – Usman Sale, Tommy Høiland, Zlatko Tripic.