Vassøy-ruter: – Var tydelige på at øyer skal skjermes

Vassøy-beboere har protestert kraftig mot kutt og endringer i rutetilbudet til øya fra nyttår. Dette skjer tross at Rogaland fylkesting 12. desember vedtok at «øyer uten fastlandsforbindelse skjermes for hurtigbåtkutt, med unntak av lørdagsruten til Borgøy».

– Vi i fylkestinget har vært veldig tydelige på bestillingen om at ikke-landfaste øyer skal skjermes for kutt. Jeg vil følge saken videre. Det vil være helt naturlig at samferdselsutvalget ser på dette i vårt første møte 31. januar, sier Hetland Ervik til RA.

– Deler bekymringen

Hun har merket seg reaksjonene fra Beboerforeningen og andre på øya. Det er særlig hensynet til skiftarbeidere og reisemuligheten til de som utfører hjemmehjelpstjenester på øya som har blitt vektlagt.

– Jeg har full forståelse for at beboerne på Vassøy reagerer, og jeg deler deres bekymring. Fylkestingets vedtak er helt klart: Ingen øyer uten fastlandsforbindelse skal få kutt i ruter, sier nestlederen.

– I dialog

Samferdselssjef Stine Haave Åsland har opplyst at fylkeskommunen på bakgrunn av et brev fra Beboerforeningen på Vassøy er i dialog med Kolumbus, som drifter kollektivtilbudet i Rogaland.

– Jeg ser at samferdselssjefen er i dialog med Kolumbus. Vi må avvente, få en avklaring, og komme tilbake til saken når vi får en klargjøring fra henne, sier Hetland Ervik, som altså representerer ett av partiene i det styrende flertallet i fylkeskommunen.

– I strid med vedtaket

Frp-representantens konklusjon er i tråd med synet til Aps fraksjonsleder i samferdselsutvalget, Bente Gravdal.

– Slik jeg leser dette brevet, er endringene i rutetilbudet i strid med vedtaket i fylkestinget i desember. Dette må vi følge opp, og jeg vil ta kontakt med Fredheim, for det er lenge til neste møte i samferdselsutvalget, sa Gravdal da RA omtalte saken første gang tirsdag.

– Nødvendig

Kolumbus mener ruteendringene er innenfor selskapets mandat.

– Nødvendige justeringer i rutetabeller for hurtigbåt i Byøyene som følge av elektrifisering, er vurdert som innenfor Kolumbus’ mandat og tatt til orientering i fylkestingssak 103/2023 i september, framholdt kommunikasjonsrådgiver Morten Nesvik.

– Ikke godt nok

Stavanger-ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H) har varslet at hun vil forfølge saken.

– Det er på ingen måte en god nok løsning å måtte ta ferje til byen flere timer før arbeidsvakten starter, å komme for sent til skolen eller måtte gå ned i stillingsprosent fordi det er umulig å jobbe på grunn av mangel på kollektivtransport. Slik kan vi ikke ha det, sa Hegdal.

Lederen i samferdselsutvalget, Lasse Anfinsen Fredheim (H), har vært i dialog med blant andre samferdselssjefen om ruteendringene både i romjulen og på nyåret i etterkant av protestene fra Vassøy-folket, og mener Kolumbus har handlet i tråd med politiske vedtak.

– Ruteendringene kommer på grunn av elektrifiseringen av båtsambandet, og er behandlet og vedtatt tatt til orientering i samferdselsutvalget i mars og tatt til orientering i utvalget i september og stadfestet tatt til orientering av fylkestinget i oktober, sier Fredheim.

– I økonomiplanen

– Fylkestingets vedtak for 12. desember om skjerming av kutt gjelder ikke Vassøy? Det er da ingen tvil om at 06.10-avgangene på hverdager og 22.25-avgangen i helgene er kuttet?

– Vedtaket i fylkestinget ble foretatt i behandlingen av økonomiplanen for 2024–2027 og årsbudsjettet for 2024, og Vassøy-sambandet var ikke til behandling der, sier Fredheim.

Han legger vekt på at Kolumbus har oppgitt behovet for ladetid som årsak til at 06.10-avgangen fra Vassøy er fjernet, og at miljø sammen med økonomi er vektlagt i vedtak om endringer av rutetider.

– Nå må både den nye operatøren Fjord1 og Kolumbus få høste erfaringer, og se om det kan gjøres forbedringer i Vassøy-rutene. Det må ses på hva som fungerer og opparbeide erfaring, og se om det kan gjøres forbedringer framover, sier Fredheim.

Han legger også vekt på at Kolumbus har hatt flere møter med beboerforeningen, som har kommet med noen innspill er tatt til følge og noen som ikke er tatt til følge.

For Fredheim er det ikke aktuelt å legge mer penger på bordet for å bedre Vassøy-tilbudet.

– Nei, budsjettet for 2024 er vedtatt, sier lederen.

Bred støtte

Protestene mot rutekutt har bred støtte. Vassøy Beboerforening sendte 22. november en protestliste med 460 underskrifter, senere justert til 392 underskrifter, til fylkesordfører Ole Ueland og fylkesvaraordfører Svein Erik Indbjo, med kopi til Kolumbus og ordføreren i Stavanger kommune.

– Vi trenger dagens båttilbud slik at barn, unge og voksne kan komme seg til barnehage, skoler, arbeidsplasser, fritidstilbud, kulturarrangementer mv. Det er ikke akseptabelt å ta bort flere avganger hver uke og gjøre de endringene som Kolumbus har vedtatt. Det vil skape vansker for alle som bor på Byøyene, som blant annet mister 6 hurtigbåtavganger i hverdagen og 6 i helgene. Det er i tillegg planlagt å fjerne daglige bilferjeavganger og endre i hurtigbåten. Vi stiller også spørsmål rundt prioriteringen som favoriserer landfaste Hommersåk over Byøyene ved avgang 22:30 fra Stavanger. Spesielt utsatt er turnusarbeider og hjemmetjenesten som i dag benytter seg av avganger som nå står til å bli fjernet eller endret, heter det i protestskrivet.

