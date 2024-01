Vassøy-kutt: – Enorme konsekvenser for oss

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Som RA skrev tirsdag har kutt i rutebåttilbudet til Vassøy og de andre byøyene skapt sterke reaksjoner i Beboerforeningen og blant andre øyfolk.

Øyboere reagerer på at for eksempel 06.10-avgangen til byen på hverdagene er sløyfet fra nyttår.

– Hva med de fra Vassøy som da ikke rekker start på skift klokken 07.00? Og hva med de på Langøy som tar 06.10-båten, spør Helge Geir Helgesen i Beboerforeningen.

Han peker på at Kolumbus bruker innføring av el-båtavganger og dermed behov for tid til å lade som argument for å flytte ruter.

– 06.10-båten flyttes ikke, den kuttes, sier Helgesen.

Vansker med skiftarbeid

Bilferjen, nå satt opp til klokken 06.10 i ny rutetabell, bruker mye lengre tid på overfarten enn hurtigbåten til byen, slik at det blir vansker med å rekke arbeidsstart kl. 07.00 for de som arbeider for eksempel på sykehuset.

Han er mest av alt frustrert over bortfallet av avgangen til byen Kl. 22.25 lørdag og søndag, ikke minst av hensyn til pleietrengende på Vassøy.

Hjemmehjelp-rute

– Den avgangen er den viktigste av alle, for den brukes av hjemmehjelpen. Når den er borte, må de starte legging av pasientene tidlig, for å rekke en avgang kl. 21.10, sier Helgesen, som legger vekt på at en alternativ avgang så sent som kl. 23.30 vil gi nattarbeid for kommunens hjemmesykepleiere.

Mens 22.25-avgangen fra Vassøy er kuttet i helgene, reagerer han på at Kolumbus i stedet har opprettet en kveldsrute fra Hommersåk, og som ville medført én times rundreise for Vassøy-folk.

– Det er sårt for meg å se at to Vassøy-ruter, den ene viktig for hjemmehjelpen, blir kuttet til erstatning for at landfaste på Hommersåk skal få en kveldsrute. For oss på Vassøy er båtene veien vår, sier Helgesen.

– Må lytte

Han har selv arbeidet på Vassøy-ferjen, og har opp gjennom årene, og gjennom Beboerforeningen, kommet med innspill overfor Kolumbus og fylkeskommunen for å få tilpasset avganger og et rutenett som fungerer for øyboerne.

– De må komme oss i møte og lytte til oss. Rutene er et komplisert opplegg som er tilpasset Vassøy-brukere over tid, og som de som bor her har lagt opp livene sine etter, for eksempel valgt å flytte til Vassøy med jobb i byen, fordi det lot seg gjøre med båtrutene, sier Helgesen.

– Enorme konsekvenser

– Kutt i rutene har enorme konsekvenser, særlig for turnusarbeidere. Etter 40 år i turnusarbeid vet jeg at dette er et komplisert puslespill, for å rekke å levere og hente i barnehage, og for å være en pålitelig arbeidstaker som er på jobb i tide. Fylkeskommunen må si stopp og lytte til Beboerforeningen om hvordan rutene kan tilpasses, slik at folk ikke blir for skadelidende, sier Signe Egenberg, som nå er forskningsjordmor på Stavanger universitetssjukehus.

Hun har skrevet e-post til fylkespolitikerne om at hun er sjokkert og fortvilet over endringene.

– Dette er eneste veien vår, og de raserer rutetilbudet. Det er ingen som forventer at vi skal ha ruteavgang hvert kvarter, og vi tåler pauser, selv om vi kunne ønske flere avganger. Men det som vi hadde, og som vi har innstilt oss på, det blir rasert, sier Egenberg.

Har vurdert flytting

Linda Waage har inntil nylig gått i turnusarbeid på sykehuset, og hun og andre reagerer på at for eksempel kl. 06.10-avgangen til byen på hverdagene er sløyfet fra nyttår.

– Jeg har jo tenkt på om jeg må flytte fra Vassøy, men det ønsker jeg jo ikke, jeg trives veldig godt her. Jeg har også tenkt på om jeg skal kjøpe en ekstra bil for å rekke arbeidstiden. Det er litt merkelig at en kan bli nødt til å bruke bil til arbeid i en tid med nullutslippsmål, sier Waage, som for tiden arbeider dagtid på Radiologisk avdeling på SUS.

Fra nattskift til dagskift

Bente Møll er blant de turnusarbeiderne som får problemer med å rekke arbeidet på SUS når 06.10-avgangen er borte.

– Dette blir heller ikke enklere når nye SUS kommer og det blir lengre vei til jobb, sier hun.

Overgang fra kvelds- og nattarbeid til dagskift er vanskelig.

– Iblant legger jeg opp til å overnatte i byen, sier Møll.

Hun peker også på at det ikke er greit på fast basis å ha som alternativ å skulle ta en hurtigbåt som først går til Hommersåk og tilbake før den går innom Vassøy.

– Det virker litt tullete når båtturen til byen fra Vassøy tar ti minutter, sier hun.

Hun har bodd på øya i 30 år.

– Jeg kan ikke huske å ha hatt et så elendig båttilbud som nå.

Har vurdert flytting

Flytting til fastlandet har vært tema.

– Jeg har vært inne på tanken, når det blir så komplisert å bo her. Det viktigste er jo at det hele fungerer med familielivet og logistikken. Jeg stortrives her på øya, og det vil være trist å måtte flytte, sier Møll.

Vassøy-beboerne Signe Egenberg (t.v.), Helge Geir Helgesen og Linda Waage på kaien ved Fiskepiren. (Stein Roger Fossmo)

– Prosess over tid

RA har forelagt Kolumbus detaljer om endringene og reaksjoner fra Vassøy-beboeren, men de hadde i går ikke anledning til å gå inn i alle detaljene på kort varsel.

– Årsaken til at rutetilbudet er endret, er at sambandet elektrifiseres. I motsetning til dieselbåter, må elektriske fartøy lades. Det gjør at man ikke kan beholde de tidligere rutetabellene. Kolumbus har vært åpne om disse realitetene, og prosessen knyttet til ny rutetabell har pågått over lang tid, skriver informasjonsavdelingen på vegne av kommunikasjonssjef Jon Dagsland i en e-post til RA.

Det er forståelse for reaksjonene også i Kolumbus.

– Vi har gjennom høsten vært i dialog med Vassøy for å prøve å få til best mulige løsninger, men vi har stor forståelse for at endringene fører til misnøye. Rutetider er svært viktige fordi det påvirker innbyggernes dagligliv, og det er også derfor denne prosessen har tatt lang tid. Vi vil imidlertid fortsette å ha dialog med berørte parter og jobbe for kontinuerlige forbedringer av tilbudet, sier Dagsland i e-posten.

Hjemmehjelp-endring?

Kolumbus er i kontakt med Stavanger kommune for å se på en bedre løsning for hjemmetjenesten på kveldstid i helgene.

– Vi har i lengre tid jobbet med den nye rutetabellen, som først var oppe i Fylkestinget i oktober. Når det gjelder hjemmetjenesten, har Kolumbus har vært i dialog med Stavanger kommune og vi vil jobbe for å tilrettelegge bedre for dem på kvelden i helgene, melder Dagsland.